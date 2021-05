Úspěšné jsou naše masivní postele, které nevržou a unesou stovky kil živé váhy, říká výrobce nábytku

Lepení, broušení, frézování, vrtání, obrušování, tmelení, olejování… těmito a desítkami dalších úkonů musí projít průměrná dubová postel z podtatranské výroby Javorina, aby se mohla vydat na cestu k zákazníkovi. „Proces naší, převážně manufakturní výroby, začíná ale už při ručním výběru, třídění a sušení dřeva,“ dodává ředitel výrobního družstva Javorina Slavomír Alžbetkin.

Lidovky.cz: V podtitulu vaší značky stojí: „Věrni svým kořenům“. Kam až tyto kořeny sahají?

Do období po druhé světové válce. Náš region, okolí Spišské Belé, bylo poseté živnostmi drobných stolařů, řezbářů a dalších řemeslníků, kteří si věděli rady s masivním dřevem a uměli z něj vykouzlit ornament, nábytek, produkt. Přišlo znárodňování a vzniklo družstvo lidové umělecké tvorby – Javorina. Psal se rok 1947.

Lidovky.cz: Podle čeho si družstvo zvolilo svůj název?

Javorina je nedaleká oblast na polském pohraničí, kde naše výrobní družstvo vzniklo. Tuto historii a původní „adresu“ považujeme za svou a jsme na ni hrdí.

Lidovky.cz: Jak vypadaly první produkty?

Máme poměrně bohaté historické záznamy, které nám ukazují, že prvotním zaměřením byla, pochopitelně, spíš umělecká tvorba. Vyřezávané dekorativní předměty, výjevy z folkloru, ale i tradičně zpracované dřevěné užitkové předměty pro domácnost. V průběhu let se výroba přesunula do Spišské Belé, kde sídlí dodnes a začaly převládat sériově vyráběné stolařské výrobky a vybavení interiéru.

Lidovky.cz: V čem je typický současný „design Javorina“?

Styl naší současné produkce lze charakterizovat přívlastky jako „jednoduchý, čistý“, věříme, že i „nadčasový“. Co o nás ale vypovídá více než design je, podle mě, striktní výběr materiálu, způsob opracování detailů, hran, spojů, povrchová úprava a celkový vzhled ploch, jejich propojení a konstrukce.

Lidovky.cz: Použitým materiálem tedy je…

Už více než sedmdesát let je to výhradně masivní, převážně dubové, ale i ořechové dřevo z domácích zdrojů. Stále s těmi samými výhodami, úskalími, problémy, ale i radostí a krásnou vůní.

Lidovky.cz: Autory několika vašich kolekcí jsou designéři zvučných jmen, jako je Lucie Koldová, Vrtiška a Žák a další. Podle čeho designéry oslovujete?

Naše kritéria pro spolupráci opět určuje hlavně materiál. Designér ho musí dobře znát, respektovat a přizpůsobit se mu. Podle stejných pravidel se ale u nás řídí i výroba a obchod. Nicméně, design je pro nás důležitý. V ideálním případě pro nás představuje správný mix výsostně účelného a zároveň esteticky vytříbeného nábytku, který se díky provedení může stát malým uměleckým dílem. To už ale asi vyznělo hodně sebevědomě. Snažíme se k tomuto stavu směřovat a spolu s designéry hledáme řešení.

Lidovky.cz: Jaký váš výrobek je dnes nejprodávanější?

Velmi úspěšné jsou naše masivní postele. Postel, která voní, nevrže, vydrží sloužit generacím bez jakékoliv újmy, spolehlivě unese stovky kil živé váhy a ještě k tomu je hezká a vyrobená z lokálního dřeva. Věříme, že lepší řešení jednoduše není.

Lidovky.cz: Proč jste se v době masového používání dřevovláknitých desek rozhodli držet se výroby pouze z masivního dřeva?

Takto jsme si vybrali naší cestu. Jsme přesvědčení, že to, co mělo hodnotu pro naše dědy, má hodnotu i dnes. A i když existuje mnoho lehčích cest, ta naše nás baví. Ne každý má v sobě tolik energie, aby se pustil do práce s masivním dřevem. Častokrát s námi „cvičí“ a dává nám lekce. Mít možnost pracovat s něčím, co je živé, voňavé, organické a původní není dnes už samozřejmostí.

Lidovky.cz: Pracujete tedy s výsostně přírodním materiálem, kterého není na planetě neomezené množství…

Stromy rostou i více než sto let než se k nám dostanou, my jim dáváme prostor na dalších minimálně sto let u někoho doma. Že roste počet lidí, kteří ocení takto krásný nábytek, je pro nás odměnou. Materiál nakupujeme z ověřených zdrojů převážně na Slovensku. I když většina slovenského dřeva bohužel odchází na export, to, co nakupujeme my, je z certifikovaných pil a hospodářských lesů, jejichž obnova převyšuje těžbu. Navíc jsme založili vlastní projekt GPS Forest, v rámci něhož vysazujeme mladý doubek za každého našeho zákazníka. Děje se tak ve spolupráci s lesními hospodáři na východním Slovensku, odkud také nejvíc nakupujeme.

Lidovky.cz: Vnímáte změnu v chování vašich zákazníků za poslední covidový rok?

Rozhodně. Ke změně jsme ale byli my všichni přinucení, nebyla to žádná naše volba. Museli jsme naše showroomy zavřít na dlouhou dobu, a tak hledáme způsoby jak se s klienty spojit jinými cestami a naneštěstí, v našem případě přicházíme o to nejhodnotnější – o fyzický kontakt a osobní komunikaci. Naopak, naštěstí se nám ale potvrzuje, že to nechybí jen nám, ale že i naši zákazníci ocení, když digitální svět bude mít svoje hranice.