V Česku by mohla vyrůst stavba od chilského architekta Smiljana Radiće

Novou budovu v centru jihomoravského městečka Boskovice navrhuje světoznámý architekt Smiljan Radić. Chilský architekt se definitivně zařadil mezi světové hvězdy architektury vedle jmen jako Zaha Hadid, Norman Foster, Frank Gehry nebo Sou Fujimoto, když v roce 2014 vytvořil pro galerii Serpentine čtrnáctý pavilon.

Uprostřed londýnských Kensingtonských zahrad před pěti lety přistála obří fazole inspirovaná pohádkou Oscara Wilda a vyvolala nadšení. Radić je znám svým neotřelým přístupem k architektuře, který má blízko k sochařské práci. Pozornost si vysloužil na 12. bienále architektury v roce 2011.

Se svými návrhy uspěl i na mnoha soutěžích, například návrhem telekomunikační věže v Santiagu (2014) či budovou regionálního divadla ve městě Concepción, která své dveře prvním návštěvníkům otevřela před rokem. Smiljan Radić přiletěl do Česka na pozvání Zdeňka Fránka a jeho nadace 11. dubna 2019. Kromě Boskovic navštívil i Prahu, kde měl v Centru architektury a městského plánování dvouhodinovou přednášku.



Smiljana Radiće přivedl do Boskovic jejich městský architekt Zdeněk Fránek. „Představitelům města jsem slíbil, že se o Boskovicích bude mluvit, že Boskovice získají jakýsi pel světovosti, zaslouží si to,“ vysvětluje Zdeněk Fránek, proč známého architekta oslovil.

Chilský architekt navrhl v bývalém boskovickém židovském ghettu zalomený objekt, který se dá naplnit různými funkcemi. Nahoře by mohlo být bydlení, v prvním patře by měly být klubovny a městská vybavenost, dole potom garáže z poloviny zapuštěné do země.

„Čím víc se na Radićův návrh dívám, tím víc se mi líbí a víc ho chápu. Působí velmi přirozeně, protože je zapuštěný do země. Myslím, že by to mohla být i zajímavá investice, stavba je úsporná, nemuselo by to být drahé,“ dodává Fránek. O investorovi budovy totiž ještě není definitivně rozhodnuto, mohlo by jít o společnou investici soukromého investora s městem.