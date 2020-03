Japonský oděv kimono uhranul mnoho známých osobností od Lennona po Mercuryho. V Londýně má nyní výstavu

„Když se řekne móda, kimono není zrovna první věc, která vás napadne,“ připouští ředitel muzea Tristram Hunt. Cílem výstavy nazvané Kimono: z Kjóta na přehlídková mola, která 29. února začala v Muzeu královny Viktorie a prince Alberta (Victoria and Albert Museum) a potrvá do 21. června, je ukázat proměny kimona v čase.



Na samém začátku expozice je vystaveno tradiční kimono z roku 1800, moderní kreace japonského návrháře Džótaróa Saitóa a výjimečný kousek Brita Johna Galliana navržený pro značku Dior.

Podle Hunta tento triptych ukazuje, jak móda kimona pronikla přes kulturní a zeměpisné hranice. Vliv tohoto oděvu se dokonce rozšířil do vzdálené galaxie a inspiroval oblek legendárního rytíře Jediů Obi-Wan Kenobiho ztělesněného Alecem Guinnessem ve Star Wars.

Celkem je vystaveno více než 100 kousků. Nejstarší, pocházející z let 1660 až 1680, ohromuje motivy javorových listů. Nejmladší je dlouhý kabát s kapucí ve stylu streetwear, který loni vyrobil mladý návrhář Milligan Beaumont.

„Mimořádná jednoduchost kimona umožňuje promítnout jej do mnoha stylů,“ vysvětluje kurátorka výstavy Anna Jacksonová a vychvaluje jeho „proměnlivost“.

Kimono: Kyoto to Catwalk is open from today @V_and_A. Exquisite pieces dating back to the C17th, and investigates the impact of Japanese dress and textiles across continents pic.twitter.com/lSih3iuQVK