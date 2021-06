Obilné klasy. V své nové kolekci vzdává Hanuš Lamr hold posvátnému symbolu života

Hanuš Lamr představil svou novou kolekci Cereal, v níž vzdává poctu především jednomu ze základních symbolů bytí – obilnému klasu.

„V kolekci Cereal představuji krásu zlatého obilného klasu, zdánlivě prostého a všedního motivu. Obilné lány patří do naší krajiny odnepaměti a bez nich by nebylo mouky ani chleba. Obiloviny jako člověkem zušlechtěné traviny jsou dodnes jedním ze základních pilířů naší obživy. Taoistický filozof Lao-c‘ říkal, že celý život lze slušně prožít na malé vesnici. To je místo, kam mířím. Věnujme se obyčejným věcem. Buďme součástí naší krajiny. Vraťme se do míst, kde nám za chalupou zlátne obilí,“ říká k tématu nové kolekce Hanuš Lamr.

Kolekci Cereal chce designér představit na Designbloku 2021, který proběhne od 6. do 10. října 2021 v budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze jako součást výstavního projektu RENESANCE 21.



Jednou z tváří kolekce Cereal je herečka Eliška Křenková, která v sobě spojuje křehký půvab i sílu, jak je patrné z jejího ztvárnění filmových, televizních i divadelních postav.