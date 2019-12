Vánoční psaní. Vezměte pero a pošlete přání svým blízkým

Ruku na srdce! Kdy naposledy jste vzali do ruky plnicí pero a napsali někomu přání? A kdy jindy ho poslat než před Vánoci? Stačí vám k tomu plnicí pero značky Kayu od Michala Klašky a přání Z lesa od grafické designérky Jany Kloučkové Kudrnové.

Kayu

Michal Klaška byl donedávna jediným českým výrobcem plnicích per. Značku Kayu založil v roce 2015 a od té doby jeho dílnu opustilo něco přes devět stovek ručně vyráběných psacích potřeb. „Vystudoval jsem psychologii, ale hned po škole jsem začal prodávat zimní zájezdy a pak pracoval v marketingu,“ popisuje Michal se smíchem. „Chtěl jsem ale něco vytvářet a pracovat se dřevem, vyrábět něco, co má hlubší smysl,“ vysvětluje, jak ho napadlo plnicí pero.



Mělo to však háček – Michal se dřevem nikdy nepracoval. „Všechno jsem se naučil metodou pokus-omyl. Mám ale zážitkové učení rád,“ vypráví designér, který je dnes schopen vykroužit vše, co k výrobě psacích potřeb potřebuje. Své první pero, které jako jediné není opatřeno výrobním číslem, nosí Michal stále u sebe a nazývá ho archivem i talismanem v jednom. Sice si nepamatuje, jak dlouho ho vyráběl, ale určitě to bylo více než pět hodin, které k výrobě pera potřebuje dnes.

Co se dřevěných per týče, prý je jedno, z jakého materiálu budou vyrobena. „Jde to z jakéhokoliv dřeva. Snažím se ale vyhýbat jehličnanům, které jsou měkké a rychle se opotřebují. Člověk musí brát v potaz i to, že čím tvrdší dřevo je, tím složitější je z něho tělo pera vysoustružit. Jednoduše proto, že praská,“ popisuje Michal. „Snažím se, aby naše pera sloužila ke psaní, ne jako předměty na výstavu,“ dodává designér, jenž kromě hrotů vyrábí všechny části dřevěných per sám.

Michal na značce Kayu spolupracuje s manželkou, jež má na starosti grafiku, a poslední rok také s kamarádem, který pro Kayu vyrábí nový typ celokovových per, jež Michal vymyslel. Díky systému s magnetickým víčkem je pero vybavené vysouvacím hrotem, na nějž Michal získal patent. „Má plášť z hliníku a útroby z nerezavějící oceli. Do budoucna chystáme i luxusnější titanovou verzi,“ vypráví. Zatímco kovová pera Kayu 130, která jsou momentálně k dostání ve třech variantách, vznikají v Brně, dřevěná pera Egino, Puro a Kuka vyrábí Michal ve své dílně v Nedvědicích pod Pernštejnem, kam se před pár měsíci se ženou a dítětem přestěhoval.

„Lidi většinou píšou propiskou, kterou někde dostanou zadarmo. Rád bych je přesvědčil, aby začali psát něčím kvalitním, aby si k peru vytvořili vztah a sloužilo jim i k psaní poznámek a dopisů, ne jen k podepisování smluv.“

Z lesa

„Jsem z lesa. Doslova i do písmene. Vystudovala jsem grafiku, začala pracovat na volné noze a odešla jsem žít do lesa nad Olomoucí, kde se opravdu moc hezky tvoří,“ říká Jana Kudrnová, která vystudovala grafiku a vizuální komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jana stojí za vizuální podobou nejedné dětské knížky, ale i knih z vydavatelství Argo.

Časem začala vytvářet vlastní produkty, které před jedenácti lety nabídla zákazníkům na platformě Fler. Tak vznikla značka Z lesa, pod kterou už Jana prodala víc než šest tisíc výrobků. „Pobavilo mě množství objednávek ze skandinávských zemí, kde e-shopy začaly mé plakáty nabízet dál jako skandinávský design. Já ale ručím za to, že jde o design středoevropský až hanácký,“ směje se designérka.

Jana zůstává věrná staré dobré sestavě složené z tužky, gumy, bílého papíru a štětcových fixek. „Vím, že si tím dost komplikuju život, ale jinak to neumím. Kdybych kreslila přímo do počítače, samu sebe bych šidila o něco velmi důležitého. Jsem ráda, když můžu být s tužkou offline mimo civilizaci,“ popisuje.



Patří Jana k lidem, kteří ještě posílají vánoční pohlednice? „Samozřejmě ano. Všechny věci, které prodávám, vznikly, protože já sama jsem je potřebovala někomu darovat. Každý rok vymýšlím nová přání k narozeninám, ke konci školního roku nebo k Vánocům. Přece nemůžu pořád dokola opakovat stejný motiv!“