Velké výstřihy mi nic neříkají, líbí se mi rafinovanost, říká módní návrhářka

Lenka Mulabegovič se věnuje tvorbě oděvů v podstatě celý život. Tvoří pod značkou MI Fashion Label a novou kolekci představí o víkendu na Designbloku. „Podle mě by měl šatník ženy pokrýt asi celou škálu jejích aktivit od sportu až po večerní róbu. Dodržování dresscodu je jakýsi společenský status, který třeba já ráda dodržuji ale chápu i pohled druhý, kdy to může působit “marnivě”,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Salon máte na poměrně lukrativní adrese. Chodí k vám spíše Češi nebo cizinci?

Kolekci lze zakoupit v krásných designových obchodech, na Praze 1 v La gallery Novesta a v OC Chodov v CLAF (concept store: Czech Labels & Friends). Dále pak přímo v ateliéru a showroomu na Vinohradech v Lužické ulici 22, kde pečuji o své klientky a vytvářím jim kolekci na míru. Mezi zákazníky patří především Češi.

Lidovky.cz: Jedna z vašich kolekcí byla speciálně navržena pro pracující matky. V čem byla kolekce jiná?

Kolekce nebyla navržena speciálně pouze pro pracující matky, ale spíše pro ženy, které nemají mnoho času se převléknout mezi prací a běháním s dětmi na hřišti. Takže oděv by měl být pohodlný, neomezující pohyb, ale zároveň s jemným nadčasovým designem a chytrým detailem. Rozhodně nemyslím tepláky nebo naopak úzkou sukni omezující chůzi.

Lidovky.cz: Pracujete s poměrně luxusními materiály jako hedvábí, vlna, kašmír či italský mohér. Je vaše oblečení dostupné?

Na materiálech si zakládám, aby byly kvalitní, netradiční a každou sezonu si vytváříme i vlastní potisky, s vlastním tématem kolekce. Vše jsou limitované malosériové kolekce, takže cena zákonitě už kvůli náročnosti výroby musí být vyšší. Ale myslím stále v dostupném levelu. My designéři nemůžeme nikdy konkurovat velkým řetězcům a značkám, ale o to víc kvalitou, originalitou, stylem etičtější výroby, nezatěžováním přírody, zpomalováním módy všeobecně. Díky stále více se rozšiřujícímu udržitelnému životnímu stylu, minimalismu a uvědomění si, že zahlcujeme planetu zbytečnými produkty, se malosériová designérská výroba dostává do lepší pozice. Pozoruji, že lidé v mém okolí si raději koupí jeden designový produkt než pět levných a nekvalitních z řetězce.

Lidovky.cz: Soustředíte se spíše na nové trendy, nebo máte raději klasiku v různých obměnách, která z módy jen tak nevyjde?

Sledování trendů je určitě dobré a baví mě, co kdo jak a proč vytvořil. Na tvorbu dle diktátu trendů ale moc nejsem. Dle mého názoru, čím méně je designer ovlivňován trendy, tím větší potenciál má on sám trendy vytvořit a to tím, že vymyslí něco vlastního, nového. Z trendů je dobré si vzít jen pár elementů: siluetu, nové technologické zpracování a třeba barevný koncept.

Lidovky.cz: Co se vám na ženách nejvíce líbí?

To je více otázka na muže, ale i jako žena dokážu ocenit u žen harmonii, styl, osobitost, sebevědomí a že milují svůj život i práci.

Lidovky.cz: Navrhujete i oblečení na míru?

Ano a ráda. Každou sezonu si klientky vybírají z kolekce, co by rády a já jim daný model vytvořím na míru. Mohou si přát i změnu barvy či detailů. Vytvářím i speciálně návrh dle konkrétního přání klientky, který má pouze ona a nikdo další. To se děje hlavně u večerních „rób“ či svatebních šatů.

Lenka Mulabegovič Absolventka UMPRUM, s dlouholetou praxí v masové výrobě streetwearových a denimových firem. Po zkušenostech s navrhováním pro masovou výrobu s produkcí v Číně se rozhodla pro návrat k etičtější a kreativnější tvorbě s umělěckým podtextem a solitérním přístupem. Založila spolu s přáteli vlastní značku Mi fashion label, kterou již pátým rokem posouvá vpřed jasnějším a čistším rukopisem. V tvorbě kolekcí není zastáncem pouhého formálního minimalismu. Oděvy mají mít svůj příběh, identifikaci, rozmanité tvarosloví.

Lidovky.cz: Co nosíte nejraději vy?

Nejraději sukně, šaty, ale nejčastěji džíny, kalhoty, tenisky, košile (ideálně jen černobílé kombinace). Přeci jen patřím ještě do té skupiny žen, co běží rovnou ze schůzky či práce do školky a školy pro děti, s nimi oběhne půlku Vinohrad.

Lidovky.cz: Jak vnímáte šperky? Říká se, že když je žena dobře oblečená, žádné nepotřebuje…

Souhlas, pod to se podepíšu. Se šperky by se mělo pracovat opatrně. Já osobně mám pár svých oblíbených šperkařů, které ráda nosím - Klára šípková (pro její minimalismus... její šperky jsou taková malá architektura, ale citlivě žensky doladěná). Pak Zorya bezesporu. A brousím si zuby na šperky od Karly Olšákové.

Lidovky.cz: Co by měla mít žena určitě v šatníku?

Pár svých oblíbených outfitů, neoblíbené poslat dál, kdo si je za oblíbené přijme. Šatník ženy by měl pokrýt asi celou škálu jejích aktivit od sportu až po večerní róbu. Dodržování dresscodu je jakýsi společenský status, který třeba já ráda dodržuji ale chápu i pohled druhý, kdy to může působit „marnivě“. Každopádně ve větších městech to zdravě funguje. A konkrétní kusy, bez kterých se neobejdu: košile (vždy s nějakým zajímavým střihem nebo materiálem- úplná klasika mě nebaví), pak džíny, široké černé kalhoty, zavinovací sukně do pasu, trika a kožená bunda.

Lidovky.cz: Co říkáte na velké výstřihy, sluší ženám, nebo jsou spíše na škodu?

Nejsem milovníkem velkých výstřihů, spíš naopak. Mám radši větší rafinovanost, například odhalená záda.

Lidovky.cz: Kolik máte doma kabelek?

Aktivněji nosím pouze 3 - 4 kusy. Moc jich nehromadím a zbavuji se nepoužívaných. Větší slabost mám pro boty a na počet těch se raději neptejte.

Lidovky.cz: Co chystáte nového?

Designblok je za dveřmi a tak přípravy vrcholí. Nejvíc se těším na světelnou pohybovou módní performance v poslední večer Designbloku, kde se jako značka Mi fashion label odprezentujeme ve spolupráci s multimediálním studiem Hyperbinary a tanečním studiem Losers cirque company. Kolekce je inspirovaná nočními neony ve městě, urbanismem, budoucností. Název kolekce je “Alien folk - Prvky fantaskního světa čerpající z pramenů budoucnosti.”