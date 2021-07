Vesnice vzorem pro město. Podívejte se na architektonické perly českého venkova

Nejkrásnější samoobsluha v republice, kulturní centrum připomínající nedaleký kaolinový důl, rozhledna Vokurka jako symbol moderní vesnice. To jsou příklady dobré praxe v českých obcích, o nichž píše autorka nové knihy Možnosti vesnice Michaela Hečková. Fotografie, ilustrace a grafický design knihy vytvořil Matěj Chabera. Co pro pár stovek obyvatel může znamenat hasičárna? Jak to vypadá, když do dobře provedeného prostoru vstupuje člověk s děsnou igelitkou v ruce? Proč architektura potřebuje název, byť i hanlivý?



Pocházíte z města, nebo z vesnice?

MATĚJ: Já jsem z malého města, z Brandýsa nad Labem. Ale deset let jsem strávil cestováním mezi Londýnem, Amsterodamem a Milánem. Praha je pro mě momentálně dominanta, takže se asi necítím být profilovaný malým městem nebo vesnicí. Venkov mě o to více fascinuje jako návštěvníka. MICHAELA: Já jsem maloměšťačka z Havířova. Havířov je hodně specifický. Je to nejmladší město v České republice.