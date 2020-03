Vietnamský len a široké nohavice. Návrhářka Mimi Lan Nguyen představila novou kolekci

Na jedné straně pestré a výrazné textilie jako jihokorejská bavlna s exotickými květinovými potisky, na straně druhé kolekce zaujme monochromním daily wearem v podobě modelů z vietnamského lnu, které jsou komfortní s ohledem na nošení i péči, jež má respektovat přirozený charakter materiálu. Návrhářka Mimi Lan Nguyen představila novou kolekci.

Návrhářka MiMi Lan Nguyen se prý při tvorbě nové kolekce inspirovala vrtkavostí jarního počasí. Barevnou uvolněnost a rozmanitost u většiny modelů spojuje často variabilní střihové řešení lichotící ženským křivkám s akcentem na linii pasu. Láskyplný vztah k přírodě se promítá jak do volby materiálů, jimž dominují nesyntetická vlákna hedvábí, vietnamského lnu či bavlny, tak i do zero waste přístupu k produkci oděvů. Materiálová volba reflektuje asijsky orientovaný styl značky i původ její zakladatelky.

S rafinovaností stylu 20. let zdůrazňuje svobodu pohybu a pohodlnost modelů, ze kterých se nevytrácí ženskost a noblesa. Na tuto dekádu návrhářka odkazuje modelem kalhot s výrazně širokými áčkovými nohavicemi a vysokým pasem se slovy „když pořád nechci nosit jen kalhoty, ale zároveň se necítím ani na sukně“.



V souladu s tím jde i návrhářčin zero waste přístup a upcycling. Pásky, podšívky, kapsy a límečky jsou zhotoveny ze zbytkových materiálů z předešlých řad a kolekce je doplněná o kožené ledvinky vyrobené z neprodaných kusů dámských peněženek.