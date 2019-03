Výroba skla mě uchvátila už v dětství, říká designér

Oheň, nebezpečí a křehkost. To jsou vlastnosti, které mladého designéra Radka Brezara uchvátily na skle už v dětství. I proto navrhl rychlovarnou konvici právě ze skla. „Dal jsem si za cíl vytvořit elektrospotřebič a pracovat tak i s technickými parametry, které jsou u této věci velmi podstatné. Chtěl jsem vytvořit funkční prototyp konvice,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pocházíte ze Železného Brodu, vystudoval jste průmyslový design a výtvarné zpracování skla - sklo jako materiál vás předpokládám provází od mládí, proč jste si jej oblíbil vy osobně a vzal za svůj?

Fascinace výrobou skla mě uchvátila již v dětství, když jsem pozoroval mého otce při výrobě figurek u kahanu. Oheň, nebezpečí a křehkost, které jsou u skla přítomni, vás natolik přilákají, že se sklu chcete věnovat. Se sklem se totiž musí pracovat velice rychle v prostředí sklářské hutě a výsledek je vždy, dá se říct, nádherný.

Konvici mohou vidět hosté mnichovské přehlídky a mezinárodní soutěže mladých umělců, řemeslníků, tvůrců, návrhářů a techniků. Akce se koná v březnu. A je to výběrová akce. Něco podobného jako náš Designblok a jeho Diploma selection.

Lidovky.cz: Vaší školní prací byla skleněná rychlovarná konvice - proč právě konvice, co jsou její klady, jaké byly největší nástrahy, se kterými jste se při projektu setkal?



Cítil jsem určitou potřebu vytvořit tento druh produktového designu, protože v rámci studia jsem se s touto tvorbou nesetkal. Dal jsem si tedy za cíl vytvořit elektrospotřebič a pracovat tak i s technickými parametry, které jsou u této věci velmi podstatné. Za cíl jsem si dal vytvořit funkční prototyp konvice. Proto jsem technicky řešil spínače i topné těleso, které jsem vyvíjel ve spolupráci s firmou Backer-Elektro. Problémy nastaly v zapasování tohoto tělesa do skla společně s technickými součástkami.

Lidovky.cz: Ke spolupráci jste si vybral společnost DT GLASS - proč právě ona?

Při výrobě návrhu jsem potřeboval velkou variabilitu a volnost. Hlavně také neustálý kontakt s výrobou a neustálé konzultování návrhu, protože se návrh často měnil. A díky tomu, že ve firmě panovala přátelská atmosféra, tak jsem měl možnost konzultovat své návrhy vždy, když jsem narazil na problém. To mi usnadnilo a urychlilo výrobu.

Lidovky.cz: Jak se vám ve firmě s ostatními řemeslníky pracovalo?

Určitě bych rád všem chtěl poděkovat za pomoc. Byla to pro mě nová zkušenost a vážím si pomoci, která mi byla nabídnuta a času, který se mnou lidé ve firmě strávili. Vzorovali jsme i o víkendech a někdy bylo potřeba vyřešit problém ihned. Když jsem byl například na konzultacích ve firmě Eta a dále podle norem upravit daný produkt. Díky rychlému jednání jsem tak mohl například během několika dnů změnit svůj návrh a zjistit, co funguje a co ne.

Lidovky.cz: Jak pohlížíte na současný stav sklářského řemesla v Česku?

Cítím povinnost zdůrazňovat, že je stále na vzestupu. Lze to zaznamenat hlavně u firem, které se zaměřují na výrobu skla s kombinací se světlem. Stále vznikají nové a nové společnosti, nebo se přeorientovávají.

Radek Brezar Radek Brezar je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, kde se zaměřil na zpracování skla a světelných objektů. Poté rozšiřoval své pole působnosti i na jiné materiály a to pod vedením Jana Čapka na Ateliéru produktového designu na Fakultě umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní studuje již Magisterský program a to na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) rovněž v ateliéru Produktového designu, který vede Michal Froněk a Jan Němeček společně s Michalem Maláškem.

Během svého studia již stačil získat řadu ocenění v oblasti designu skla a grafiky, mimo jiné již po druhé získal ocenění v soutěži Cena Ludwiga Mosera. Také bude podruhé vystavovat na Mnichovské přehlídce designu TALENTE. Dále stačil získat ocenění GRAD PRIX v soutěži Studentský design 2014. Ve svých návrzích zpracovává sklo do podoby objektů s využitím ornamentů v minimalistickém provedení. Sám rád říká: „Pravá krása a kvalita ve skle, se skrývá v detailu“

Lidovky.cz: Doporučil byste mladým lidem přihlásit se na řemeslo, potažmo sklářské a pokud ano, kam?



Naučit se jakékoliv řemeslo se do života podle mě vždy hodí. Člověk získá disciplínu a dokáže si vážit práce, která je za výrobkem. A jestli sklářské? Tak by si měl nejprve rozmyslet, jakému druhu výroby by se rád věnoval a podle toho učinit rozhodnutí na jakou školu jít. Protože ne všude mají totiž sklářskou huť, ale oblast Libereckého kraje je pro sklářství opravdový poklad.

Lidovky.cz: V rámci designbloku byla konvice součástí školní expozice nazvané KOSMOGONIE -FUD UJEP v Planetariu - jaké měla ohlasy u veřejnosti?

Expozice Kosmogonie dostala ocenění jako nejlepší školní prezentace od poroty na Designbloku, na což jsme všichni z Fakulty umění a designu opravdu pyšní. Všichni jsme na tom strávili spoustu času a každého přece potěší, když je jeho práce dobře ohodnocena.

Lidovky.cz: Plánujete sériovou výrobu konvice?

Zatím neplánuji, ale tématu ohřívání vody se chci v budoucnu určitě věnovat.

Lidovky.cz: V současné chvíli pracujete pro DOX - jaké jsou vaše první pocity, co je náplní vaší práce?

Jedná se pouze o mojí tzv. relaxační část života. DOX mám velmi rád jako instituci a pracuji zde na pozici Kustoda. Do práce si chodím vyčistit hlavu od všech projektů a také zde rád sbírám inspiraci pro moji tvorbu.