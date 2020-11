Výrobky z Čech. První objednávkou byl lubrikační gel, říká spolumajitel obchodu s lokálními dárky

Najít vhodný dárek není vždy úplně jednoduché. Nedařilo se to ani Jiřímu Kuldovi a Petru Vyskočilovi, kteří tento problém vyřešili jednou provždy založením platformy, kde podle zadaných kritérií najdete ten nejvhodnější dárek ze široké nabídky pouze lokálních českých, moravských a slezských výrobců. „Začínali jsme naskladněním několika fiktivních produktů. Během příštích 12 měsíců máme v plánu nabízet 20 000 výrobků tuzemských tvůrců,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz. Petr Vyskočil, spolumajitel zCech.cz.

Lidovky.cz: Jak přišel nápad na vytvoření prodejní platformy s lokálními tvůrci?

Celé to začalo, když můj kolega Jiří Kulda hledal hezký dárek. Nebylo to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto se rozhodl vytvořit místo, které by takové hledání ulehčilo. Já se jen přidal, protože poslání projektu mi přišlo důležité a skvělé.

Lidovky.cz: Během dvou let fungování jste se dost rozrostli. Teď u vás najdeme velkou šíři sortimentu od módy přes design až po jídlo. Čím jste původně začínali?

Začínali jsme naskladněním několika fiktivních produktů, abychom výrobcům lépe nastínili záměr projektu. Poté jsme kontaktovali celou řadu lokálních tvůrců. Ti se rádi připojili, a tak vzniklo portfolio, kde najdete vše od kůže, přes sklo, až po kosmetiku. První objednávkou byl lubrikační gel, následovala oslava. Od té doby jsme získali velmi cenné zkušenosti pro další práci.

Lidovky.cz: Byl váš původní záměr vytvořit takto rozsáhlý e-shop?

Popravdě rozsáhlejší, práce pokračují, aktuálně se připravuje výrazné přepracování webu a celá řada zlepšení, díky kterým bychom se rádi během 12 měsíců dostali na 20 000 produktů. Jsem sám zvědavý.

Lidovky.cz: Co je pro vás nyní tématické jádro?

Přejeme si vystavovat především profesionální kreativní tvůrce, tyto chceme co nejlépe prezentovat. Pro mě jsou i výrobci hraček na našem webu plnohodnotní umělci, kteří fungují se vší úctou i přesto, že jsou na trhu křiklavé plastové kousky za pár korun. Obecně se snažíme být opakem „vše za 29 korun“. Není cílem mít vše ve slevě, přestože je většina lidí miluje a doba hojnosti přinejmenším přešlapuje.

Lidovky.cz: Zmínil jste výrobce hraček a jejich konkurenci v barevných plastových… Proč obvykle menší české výrobce nenajdeme v regálech právě vedle velkých výrobců?

Měl jsem na mysli nepatřičně hlasitých plastových.. Produkci menších výrobců není snadné zařadit do portfolia velkých obchodních domů. Velké firmy jedou na objemy, které většina menších výrobců nesvede nebo ani nechce uspokojit, protože je pro ně podstatná hlavně kvalita. My jsme šli naopak směrem prezentování tuzemské kvality a řemesla, kdy máme v portfoliu spíše rodinné firmy, které nemají výrobní linky s produkcí na směny, některá portfolia jsou stále ve fázi dospívaní a objem jejich produkce teprve roste. Přičemž ve fázi dospívání je pro některé tyto tvůrčí skupiny možnost prezentace zdarma a možnost prodeje jako živá voda pro další růst.

Lidovky.cz: Spojuje vás tedy hlavně důraz na kvalitu?

Ano, přesně tak, soustředíme se především na kvalitně odvedenou práci, což je podle mě jedna z nejdůležitějších částí naší spolupráce. Naším hlavním úkolem v zCech.cz je prodávat naše výrobce s co nejlepším servisem zákazníkům a zároveň se zvyšující se četností. Výrobci se zase soustředí na co nejrychlejší dodání, ale nikdy ne za cenu horší kvality.

Lidovky.cz: Zatímco u obchodních domů…

Nabízejí produkt, který byl vyroben za zlomek ceny, výrobek tu čeká na nového majitele delší dobu a většinu marže tu pohltí nájem a jiné fixní náklady. Tak to u nás není, u nás má výrobek „vyšší člověkohodinu“ nebo lidštěji více péče a jde rychleji k zákazníkovi, někdy v den výroby. U nás dostanete za podobnou cenu jedinečný dárek s jasným původem a vlastním příběhem, který stojí za každým jednotlivým výrobcem. Což je v případě, že sháníte osobní dárek, určitě přidaná hodnota.

Lidovky.cz: Takhle to vypadá, že pro vás obchodní domy snad ani nejsou konkurencí?

Konkurence celého trhu je v každém případě nesmírná, my ale cílíme na zákazníky s chutí objevovat specifické a malebné produkty, tedy trochu jinou skupinu zákazníků, nebo minimálně s trochu jinými kritérii pro výběr finálního produktu pro danou příležitost. Pro osobní kontakt jsou pak také báječné jednorázové akce, místa jako Dyzajnmarket, Mintmarket a podobné. Tato místa mají jakousi specifickou atmosféru a kulturní nádech spojený se spotřebou, ale zároveň ne tak masovou jako u obchodních domů.

Lidovky.cz: Byla by pro vás cesta otevření vlastní prodejny, nebo raději zůstanete jen u online prodeje?

Plán je být nejdříve na excelentní úrovni v online, ještě je rozhodně, kam se posouvat, pak se uvidí.

Lidovky.cz: Projevila se u vás na prodejích jarní opatření, nebo jste právě díky čistě online fungování důsledky restrikcí tolik nepocítili?

Na prodejích i návštěvnosti na webu se opatření projevila pozitivně. Sami jsme k tomu na vlastní kůži pocítili, jak ta doba národ stmelila, například lidé od šicích strojů dali na čas přednost šití roušek před přijatými objednávkami, protože zdraví komunity je na prvním místě. Já osobně bych si přál, aby se přesunula alespoň třetina pozornosti u covidu (nikterak si nedovolím jej zlehčovat) na téma životní prostředí a udržitelnosti.

Lidovky.cz: Jak probíhá výběr designerů? Hlásí se vám sami nebo je kontaktujete, když narazíte na někoho zajímavého?

Ano, obojí.

Lidovky.cz: Jaká kritéria musí výrobce splnit, aby se u vás na e-shopu objevil?

U většiny portfolií je na první pohled zřejmé, jestli se k nám výrobce hodí, nebo ne. Ve spornějších případech se hlasuje a známkujeme jako ve škole i podle druhotného kritéria, jako kvalita fotografií portfolia. Poté sledujeme kritérium lokality, kdy je to tedy zřejmé – převážná část výrobku musí vzniknout v tuzemsku – jsme z Čech, Moravy a Slezska.

Lidovky.cz: Jaká z oblastí vašeho sortimentu či konkrétní designer je u zákazníků nejoblíbenější?

Jsme hrdí na všechny partnery, se kterými spolupracujeme, jsou porůznu obdivováni a prodáváni. Reprezentujeme například tuzemské výrobce vodních surfů a paddleboardů, jiní zase vyrábí skateboardy a další precizní lyže, podobné záležitosti se prodávají statisticky vzácněji. Uvedu zde ale jednoho výrobce jako ukázku kvality a preciznosti: Promise Clothing. Podívejte se například na jejich Weekender batoh. Voděvzdorné bavlněné plátno, kování odlité v mosazi a přezky a popruhy jsou z ručně barvené a voskované hovězí kůže, takže zvládnou všechny dobrodružství nejméně po jednu generaci. A navíc – postup výroby probíhá zcela tradičním způsobem, jako se to dělalo dřív. To je prostě krása.

Lidovky.cz: Podporujete činností lokální výrobce, jaký je váš tým, kde berete zdroje?

Založili jsme web ve dvou lidech, aktivně je nyní zapojených deset lidí z různých oborů. Já pro projekt prodal pozemek na kopci s výhledem na jižní stranu se smíšeným lesem. Vše platíme z vlastní kapsy, příjmy se zlepšují a čerstvě jsme navíc získali částečnou podporu na kapitálové investice z Evropských strukturálních a investičních fondů realizovanou skrz Operační program Praha pól růstu díky programu Pražský voucher.

Lidovky.cz: Nakupujete vy sám lokální designéry?

Samozřejmě, nejen u nás na webu, ale také na již zmíněných trzích, ze zCech.cz mám kromě jiného dva překrásné obrazy – u kterých nešlo odolat.

Lidovky.cz: Za jakým účelem u vás lidé nejčastěji nakupují? Pro sebe nebo spíš pro druhé?

Oba případy jsou správně. Pro sebe lidé nakupují více levnějších produktů a pro blízké zase méně dražších, občas takových, které by si sami nekoupili, ale svým blízkým je rádi dopřejí.