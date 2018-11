Záhada jménem Versace. Proč vlastně slavný návrhář zemřel?

Čtyřicet let od založení značky a dvacet let po své smrti žije Gianni Versace dál. díky extravagantní sestře donatelle, která drží otěže módního impéria, i otázce, jež dodnes nepřestává pálit: Proč vlastně zemřel?

Dne 15. července 1997 kolem deváté ráno popíjel Antonio D’Amico na verandě kávu, když poklid luxusní čtvrti South Beach v Miami přerušily dva výstřely. Přes zdobená vitrážová okna nebylo vidět, a tak rychle vyběhl ven, aby zjistil, co se stalo. Na schodech u vchodu do domu spatřil ležet v kaluži krve svého partnera, s nímž žil patnáct let. Legendární módní návrhář Gianni Versace byl mrtev.



Tehdy padesátiletý Versace si toho rána odskočil do blízké kavárny pro noviny, a když už se chystal otevřít bránu své honosné vily, zasáhl ho jeden výstřel z revolveru za uchem a druhý přímo do tváře. Odpověď na otázku, kdo stál za brutálním činem, přišla záhy. Pachatelem byl sedmadvacetiletý prostitut Andrew Cunanan, jehož byl Versace za uplynulé tři měsíce již pátou obětí. Tou poslední byl on sám, když se zhruba týden po osudné vraždě zastřelil stejnou zbraní na hausbótu jen pár bloků od Versaceho vily.



Situace je jasná, ale jedna otázka dodnes zůstává nezodpovězená: Proč?

Lámala si s ní hlavu police, média, lidé ze showbyznysu i jeho blízcí. Marně. A nyní ji, více než dvacet let po Versaceho smrti, opět vznesli tvůrci seriálu American Crime Story, který zpracovává nejznámější americké kriminální případy. Druhá série s názvem Versace, jež poběží na stanici Prima Krimi jen dva měsíce po zítřejší americké premiéře, má v hledáčku vraždu slavného designéra. Toho si v seriálu zahrál venezuelský herec Édgar Ramírez. Role Versaceho partnera Antonia se chopil zpěvák Ricky Martin a vraha ztvárnil Darren Criss, známý z populárního seriálu Glee. Jednou z nejvýraznějších postav seriálu je Gianniho mladší sestra a celoživotní múza Donatella v uhrančivém podání Penélope Cruzové, která v seriálu vystupuje jako blondýnka.

Coby zdroj tvůrcům sloužila do češtiny nepřeložená kniha Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhount in U. S. History (Neslušné návrhy: Andrew Cunanan, Gianni Versace a krach největší pátrací akce v amerických dějinách) novinářky magazínu Vanity Fair Maureen Orthové, která čerpala ze čtyř set rozhovorů a stovek stránek policejních zpráv. Autorka v ní kritizuje práci americké policie a také naznačuje, že Cunanan a Versace se několik let před vraždou potkali v baru – a Versace mladíka odmítl. Versaceho rodina naopak trvá na tom, že se ti dva neznali, a Orthové dílo – stejně jako nový seriál – neuznává. Podle nich se jedná o pouhou fikci.

Psychopat v záři reflektorů

Neobjasněná vražda vedla ke zrodu tisíců dohadů, proč si Cunanan vybral za oběť právě Versaceho. Nejprve se spekulovalo, že návrhář se dostal do rukou mafie, s níž měl nevyřízené účty, protože vedle jeho těla ležel mrtvý pták, který byl považovaný za její podpis. Jednalo se však o pouhou náhodu. Další domněnkou bylo, že šlo o pomstu za to, že Versace Cunanana nakazil virem HIV. Později se však zjistilo, že vrah byl zcela zdráv – a to samé prohlašovala Versaceho rodina o designérovi.

Podle dostupných informací provázel Cunanana pohnutý osud. Ač oplýval nadprůměrně vysokým IQ, studia a spořádaný život vyměnil za drogy a bujaré večírky. Odjakživa ho přitahoval svět showbyznysu a sám toužil stát v záři reflektorů. Proslul ovšem jen jako exkluzivní gigolo, který se nechával vydržovat movitými staršími muži. Po rozchodu s jedním z nich se vydal do amerického Minneapolisu, kde započal svou brutální vražednou jízdu. Se všemi oběťmi, kromě správce hřbitova, jemuž ukradl již na útěku auto, se údajně znal.

Orthová si v knize jeho nepochopitelné násilné chování vysvětluje tak, že zhrzený drogově závislý prostitut, jenž nikdy nic nedokázal, chtěl zničit život alespoň ostatním, které znal a obdivoval. Jeho činy mu však vytouženou „slávu“ nakonec přece jen přinesly. Po vraždě věhlasného návrháře po Cunananovi pátralo na tisíc agentů FBI, stal se nejhledanějším mužem ve Spojených státech a jeho tvář se objevila na titulní straně všech národních i zahraničních plátků. Ve scéně poslední epizody televizní série, v níž Cunanan zjistí, že jeho jméno vyšlo na povrch, vrah nepropadá panice, nýbrž zprávu oslavuje s lahví šampaňského. Jeho herecký představitel Darren Criss v rozhovoru pro magazín Vanity Fair dochází k závěru, že sebevraždou dosáhl toho, po čem toužil. Tajemství, proč vraždil, si odnesl s sebou do hrobu, a jeho jméno tak žije dál.



Srdečný vizionář

Proč Gianni Versace zemřel, tedy navždy zůstane záhadou. Jedno je však jisté: jeho smrt znamenala ztrátu jedné z největších módních legend, které svět zažil. Versace se ovšem neproslavil pouze jako módní návrhář. Byl to vizionář a do historie se zapsal i tím, že právě díky němu se zrodil fenomén topmodelek. Byl si vědom toho, že nestačí oděv dobře navrhnout, ale je nutné umět ho i prodat. A dokonalá těla a charismatické tváře modelek jako Versaceho oblíbenkyně Naomi Campbellové, Cindy Crawfordové nebo Claudie Schifferové je propagovaly skvěle.

Byl to také Versace, kdo vytušil sílu celebrit, oblékal je do svých modelů a posadil do prvních řad na módních přehlídkách, čímž k sobě přitáhl pozornost veřejnosti a médií. Versace nejen spolupracoval, ale blízce se přátelil s mnoha známými tvářemi. Rozloučit se se slavným návrhářem přišlo na jeho pohřeb na dva tisíce lidí, mezi nimiž byli například zpěváci Sting či Elton John i Versaceho nejznámější klientka, princezna Diana, která přišla o život při tragické autonehodě pouhý měsíc po designérově smrti. Každému, kdo chtěl v 90. letech ve světě popkultury něco znamenat, nesměl v šatníku chybět kousek od Versaceho. Návrhář však celebritám dokázal nabídnout mnohem více než jen působivé svršky.

„Gianni byl ohromně srdečný a přátelský, sedávali jsme spolu na terase a povídali si o rodině,“ vzpomínal na přítele zpěvák Jon Bon Jovi, který upoutal pozornost fotosérií Versaceho kolekce, pro niž pózoval téměř nahý.

Na pevném základě rodinných vztahů ostatně Versace vybudoval i své celosvětově úspěšné impérium. Značku zakládal s bratrem Santem a mladší sestrou Donatellou, která se po Gianniho smrti ujala jejího vedení. Rodina pro něho spolu s módou znamenala všechno, a pokud se zrovna nevěnoval návrhu kolekce, nejraději trávil čas se svými synovci a neteřemi. Donatellina dcera Allegra je v současnosti i majitelkou největšího podílu ve firmě.

Angelina Jolie se vrací k černé, kterou na Oscary nosila před pár lety. Na slavnostní večer oblékla róbu od Versaceho.



Rodina Versace pochází z jihoitalské Kalábrie. Když jejich matka Franca, která se živila jako krejčová, pobízela děti, ať si jdou hrát ven, malý Gianni se schovával v dílně a fascinovaně sledoval švadlenky při práci. Svůj první model navrhl v devíti letech – a o čtyřicet let později si variaci těchto šatů oblékla princezna Diana. Prostředí, v němž Versace vyrůstal, zanechalo na jeho tvorbě viditelnou stopu. Návrhář prohlašoval, že jeho modely inspirovaly kalábrijské prostitutky, které potkával na ulicích. Jako dítě si také hrával v románských ruinách v okolí domova – a motivy antiky a řecké mytologie se staly nedílnou součástí jeho děl. Ostatně hlava Medúzy je i hlavním symbolem značky. Versace nejprve vystudoval architekturu, když ale v 70. letech přesídlil do Milána, jeho návrhy se soustředily už jen na módu. Před čtyřiceti lety, v roce 1978, na slavné promenádě Via della Spiga otevřel svůj první ateliér. I jeho zásluhou Milán odsunul na druhou kolej Řím a stala se z něj světová Mekka módy.



Talentovaný chlípník

Versace do světa módy přinesl něco do té doby nevídaného. „Když Gianni začínal, oblečení bylo upjaté a příliš sofistikované. Šmrnc mu dodal až můj bratr,“ vysvětlila v rozhovoru pro magazín Time Donatella Versace, proč se z Gianniho stala módní ikona. Pestrobarevné, křiklavé potisky jako by si vypůjčil z pláten v uměleckých galeriích, které rád navštěvoval, a nebál se spojit na první pohled nekombinovatelné. Umělecké a historické motivy mísil s kulturou rocku a popu, sportovní ležérní kousky navrhoval z luxusních materiálů jako hedvábí nebo semiš. Jeho rukopisem se stal nepřehlédnutelný „oroton“ – a do tohoto blyštivého zlatého nebo stříbrného materiálu zahaloval své múzy.

Versaceho oděv nebyl pro každého. S oblibou bořil veškeré hranice a nejeden jeho kousek šokoval a vyvolal vlnu pobouření. Jako například šaty, které si na premiéru filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb vzala tehdejší přítelkyně herce Hugha Granta Liz Hurleyová. Pohromadě držely jen díky velkým zlatým spínacím špendlíkům a více toho odhalovaly, než zahalovaly. „Gianni je návrhář, který ženské přednosti neschovává, ale oslavuje,“ komentovala Hurleyová model, který si po pověstné premiéře vysloužil název „that dress“ (ty šaty) a jeho nositelku proměnil přes noc ve hvězdu. Když se dnes řekne „ty šaty“, nejedná se o jiné šaty než ty od Versaceho.

Nástupnice

Versace odešel ze světa na vrcholu kariéry. Jen pár dní před násilným útokem představil v Paříži svou nejnovější kolekci. Zapáleného designéra nedokázala zastavit ani rakovina vnitřního ucha, kterou mu lékaři diagnostikovali na počátku 90. let.

„Kdybych měl Gianniho popsat jedním slovem, zvolil bych,vášeň‘,“ řekl o něm kanadský producent a režisér David Furnish, partner Eltona Johna, pro něhož byl Versace jako vlastní bratr. „Nikdy jsem nepotkal člověka s takovou láskou ke kráse a k životu.“

Madonna se stala tváří značky Versace

A život značku neopustil ani po designérově smrti. O dvacet let později, opět díky jeho rodině, stále diktuje módní trendy. Versaceho sestra Donatella se v rozhovoru pro Time svěřila, že poté, co její bratr zemřel, chtěla s módním byznysem nadobro skoncovat. Uvědomila si však, že jediné, co pro něho může udělat, je jít dál.



„Nenechám Versaceho zemřít dvakrát,“ prohlašuje zarputilá blondýnka v podání Penélope Cruzové v televizním seriálu. Nevzala si však na sebe lehký úkol. Stát se ze dne na den uměleckou ředitelkou světoznámé značky v době, kdy módní průmysl procházel výraznými změnami, nebylo snadné. Léta se ostatně potýkala s depresemi a propadla závislosti na kokainu. V roce 2004 si značka vedla tak špatně, že jí dokonce hrozil bankrot. Po Donatellině léčbě a výměně prezidenta se ale společnost postavila opět na nohy. Dnes se může chlubit tržbami pohybujícími se kolem 835 milionů amerických dolarů ročně a zhruba stovkou prodejen po celém světě. Dvaašedesátiletá diva je současnou viceprezidentkou a kreativní ředitelkou značky a svými kolekcemi i nepřehlédnutelným vzhledem, jemuž dominuje výrazné opálení, platinová blond a nespočet plastických operací, budí zájem médií a veřejnosti podobně jako její bratr.