Zdobení stromku jablky v lese, peníze pro útulek či nocleženky. Jak pomáhají designéři na Vánoce

Co si přejí pod stromeček a s kým slaví Vánoce? A kdo z nich pomáhá zvířaům či lidem, kteří to potřebují? Jak vlastně slaví vánoční svátky čeští designéři? Zeptali jsme se několika z nich.

1) S kým a kde budete letos slavit svátky?

2) Pomohli jste někdy někomu, protože byly Vánoce (koupili jídlo do útulku, šli do domova seniorů si s někým popovídat)?

3) Co si přejete pod stromeček?

Eva Růžičková, šperkařka

1) Vánoční svátky budu tradičně slavit s rodinou, mými rodiči a bráchou. Těším se na mou malou neteř Verunku a synovce Filípka, ti Vánoce vždy prožívají dětsky naplno!

2) Když tak nad tím přemýšlím, během Vánoc si víc všímám lidí, kteří jsou do slova na ulici. Člověk si asi více uvědomuje a také víc docení svoje pohodlí, teplo, rodinu a přátele. Během Vánoc si čystěji koupím Nový prostor nebo přispěju na charitu koupí nějaké drobnosti. Mám ale moc ráda pouliční hudebníky, miluji hudbu takže když vám někdo zahraje do kroku je to skvělé a ráda přidám něco do klobouku.

3) Nedávno vyšla nádherná publikace věnovaná Krásné Jizbě, příběh českého designu a bytové kultury od roku 1927. Tahle kniha mi prostě nesmí chybět. Moc ráda také vařím, takže kuchařka se u mě nikdy neztratí. Momentálně si dělám zálusk na druhý díl Nejbarevnější kuchařky od Kamily Rundusové, tedy Mexiko. Mám od ní první knihu a těším se na další!

Zdeňka Imreczeová, IMRECZEOVA

1) Většinou vánoční svátky slavíme doma s rodinou. Já, muž, naše dvě děti, pes, babička a děda z manželovi strany. Každý rok navrhuji, že bychom mohli vyjet před svátky někam pryč z Prahy, ale děti mají pocit, že by je na jiném místě Ježíšek nezastihl, tak jejich přání respektujeme a vyjíždíme někam až po Vánocích.

2) Myslím, si, že by takové skutky člověk neměl dělat jen o Vánocích, dělám je přirozeně a když je příležitost. Například kousek od našeho domu žije na ulici pan Karel a tomu pravidelně dávám na kafe a jídlo, nebo občas na Hradčanské kupuji tři kávy, jednu pro mě a další dvě pro přísedící zmrzlé pány. Ale ptáte se na dobré skutky o Vánocích, tak párkrát jsme šli zpívat Vánoční koledy do domova důchodců, organizátorem byla má nejstarší sestra Gabriela. Strávili jsme tam celý den, povídali jsme si s babičkami. Byli jsme všichni strašně dojatý, mi i ony, tehdy jsem cítila, že stačí jen tak málo, přítomnost a zájem o druhého člověka.



3) Vždy si přeji, aby byl o Vánocích klid, pohoda a abychom se pod stromečkem potkali se všemi nejbližšími. Kdybych měla zmínit něco materiálního, tak se těším na nějaké zajímavé knihy.

Markéta Dlouhá Márová, Antipearle

1) Se svými nejmenšími dětmi, už podruhé mimo republiku.

2) Ano, pravidelně podporuji projekty nadace Člověk v tísni.

3) Největší dárek pod stromečkem je vždy radost mých dětí, tak si ani letos nepřeji nic jiného. Hlavně ať se Vánoce vyvedou!

Kristýna Malovaná, šperkařka

1) Letošní svátky budu slavit jako již pravidelně v Praze, v kruhu rodinném. Snad vyjdou i procházky po Betlémech, se svařákem v ruce, po Kampě.. Nasávat atmosféru budu určitě až po 20.12. , jelikož do té doby budu chystat šperky.

2) Snažím se pomáhat celoročně, ne se nějak vybičovat k pomoci jen kvůli tomu, že jsou Vánoce.. To si myslím, že je naprosto přirozené a každá byť jen drobná pomoc se počítá. Jediná předvánoční akce, které se vždy účastním je aukce pro nadaci Via, kam již 4. rokem dávám darem svůj šperk, nebo produkt. Jde to na dobrou věc a jsem ráda, že mohu přispět. Pomáhat se snažím přirozeně pořád.



3) Duhu, hvězdnou oblohu a zatmění slunce,,to vše na pár minut … Vcelku nic materiálního - nejvíc si přeju pohodu, klid a aby byli všichni moji blízcí spokojení. Abysme si to užili a abysme si odpočinuli!

Barbora Musilová, .about leather.

1) Vánoce miluju. A tak čím déle trvají, tím jsem šťastnější...Stromeček chci mít ozdobený, co nejdéle to jde. Štědrý den oslavím s rodiči a bratrem a pejskem Aničkou a panem Černým v Brně, druhý svátek vánoční s přítelem v Praze a pak jsou tu sešlosti a návštěvy u kamarádů, který se v podstatě prodlouží až do Silvestra.

2) Vždy na Vánoce posílám finanční podporu útulkům a různé balíky s dobrotama a hračkama pro pejsky. Ráda kupuju nocleženky pro lidi bez domova. A do akce Ježíškova vnoučata se moc ráda zapojím.



3) Prvně si přeji klid, zdraví a lásku všem mým blízkým. Neberu Vánoce jako nutnost kupovat dárky, takže si nic konkrétního nepřeji. Jde mi o tu atmosféru doma, venku..mezi lidmi. Pro sebe si tiše a pokorně přeji stejně famózní rok pro .about leather. jako byl tento rok 2018.

Mirka Poráčová, Be Nice

1) Štědrý večer budu slavit tradičně v rodinném kruhu – se svými třemi dětmi, manželem, rodiči a bráchou. Sejdeme se slečnou, kterou jsme měli v hostitelské péči a která je již nyní dospělá, rodinou mé sestry, a manželovou babičkou a některými přáteli.

2) Mám tendence pomáhat stále, ale na Vánoce speciálně mě velice oslovit projekt Ježíškova vnoučata, protože vnímám, že je potřeba myslet na starší a osamělé. Jelikož tiskneme kalendáře, tak přebytky věnujeme do Klokánku a sportovnímu klubu Florbal Chodov – to je vše pro děti a pomáháme také organizaci žen, které překonaly rakovinu prsu – připravujeme jim jejich kalendář a zpravodaj.



3) Přeji si, aby moji blízcí byli v pohodě, zdraví a šťastní a aby se dařilo značce Be Nice, kterou zavádíme v tuto chvíli na trh jako první české ekologické papírnictví. Jsme na začátku a čeká nás spousta práce, ale pevně věřím, že zejména radosti.





Klára Bílá, CVRK

1) Jako minulý rok budu trávit Ježíška sama, s mými syny a moc se na to těším. Už od října je motivuji, aby se těšili, jak nejvíc dokážou. Nikdy jsem tak krásné Vánoce nezažila, dávám jim spoustu energie, abychom si je všichni vychutnali s láskou.. Slavit je budeme doma. Některé další bych ráda strávila na horách v roubence a na sněhu.

2) Pomáhám i mimo svátky. Dávám lidem peníze i oblečení. Našla jsem si jednu paní bez domova, která se snaží a prodává Nový Prostor. Nosím jí peníze a jídlo pro psa. Na Vánoce jí s dětmi určitě doneseme i dáreček. Nicméně jsem dvakrát ke Štědrovečernímu stolu pozvala kamarády, kteří neměli kam jít. I to považuji za pomoc, protože být sám v takový okamžik je smutné.

3) Přeji si, aby takové štěstí, jako mám já, měla většina lidí. Je to moc krásný pocit. A nejvíc ze všecho si přeji, a to každý den, abychom byli zdraví. Protože, když je člověk nemocný, nemá už sílu si přát něco dalšího. A vírou vše začíná! Děti stále věří na Ježíška a já jsem za to ráda, takže i sobě musím vždy něco nadělit, abych utvrdila jejich víru. Letos to bude asi něco do bytu.



Zora Iantchev, svítidla z recyklovaného papíru Zaura, CVRK

1) Letos, jako každý rok budu trávit svátky se svojí rodinou. Těším se, že budeme u nás na chalupě v podkrkonoší, tradičně u krbu s cukrovím, dobrým jídlem a pitím. Přála bych si, aby napadl sníh a mohli jsme jet lyžovat.

2) Do útulku zajdu občas i mimo Vánoce, máme už druhého pejska - nalezence. Během svátků chodíme pravidelně do lesa zdobit stromek pro zvířátka mrkví a jablky.



3) Mimo sneakers z nové kolekce United Nude? Přeji si samozřejmě zdraví pro všechny mé blízké. Přeji si, aby naše srdce byla otevřená nejen o Vánocích. Přeji si, abychom byli zodpovědnější vůči přírodě a životnímu prostředí.

Matouš a Jitka Satorianovi, Bodline

1) Svátky slavíme každý rok stejně. Nejraději jsme jen sami dva. Vyhříváme se u nás doma před krbem a užíváme si pohodu. Jakmile si užijeme několik dní klidu, vyrážíme na tradiční rodinné kolečko návštěv.

2) Na různé charity se snažíme přispívat pravidelně, ale je fakt, že kolem Vánoc chce člověk pomoct druhým ještě víc. Například minulý rok se k nám dostaly smutné příběhy žen v těžkých situacích, kterým jsme darovali kabelku, kterou si nemohli dovolit.



3) Letos si pod stromeček přejeme nějaký hezký křišťálový lustr do koupelny.

Monika Mongol

1) Letos budu trávit vánoční svátky se svým manželem v Thajsku, což bude naše opožděná svatební cesta.

2) Téměř každé Vánoce se snažím nakupovat dárky u „Člověka v Tísni“ a daruji tak dobrý skutek někomu, kdo to potřebuje.

3) Já jsem spíše takový požitkář, takže většinou si přeji spíše služby. Třeba dobrou masáž, kosmetiku, cestování. Dárkem mi letos bude nejspíše cestování po Thajsku a jinak se nechám překvapit.