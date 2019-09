‚Ze začátku to byl pokus a omyl. Přírodní kosmetiku testujeme pouze na sobě‘

Balzámy na rty, které samy vyrábí, prodávají pouze v papíru. Plastu se snaží vyhýbat jak je to jen možné. Rády by více pracovaly například s pryskyřicí a své produkty testují na sobě. „Dostaly jsme se do stádia, kdy nám „klasické“ parfémy a konvenční kosmetika vlastně čichově vadí. Na přírodní produkty se dá přivyknout a když se tak stane, na výrobky se syntetickou parfemací začnete být citlivější,“ říkají Nikol Kubišová a Šárka Hasara, které stojí za značkou Alma.

Lidovky.cz: Vyrábíte vlastní kosmetiku, většina z těch, kteří se do toho pustí, říkají, že je to takový pokus omyl. Jak to probíhalo u vás?

V podstatě obdobně. K výrobě přírodní kosmetiky jsme přišly přes knihy typu „udělej si sám“. Takže první zkušenosti máme s již hotovými recepty. Postupem času nám to přestalo stačit a více se projevila kreativita. Začaly jsme si vytvářet vlastní receptury a zkoumat různé suroviny, jak se chovají dohromady, jak reagují a jaké mají účinky. Vše testujeme na sobě a našich blízkých a celý proces rády připodobňujeme pečení. Pár surovin konkrétní konzistence a správného poměru smícháme dohromady a z toho vznikne něco lahodného pro pleť. Tomu, ale předchází nějaká doba, která se rozhodně dá připodobnit době pokus omyl. Tak je to zejména s vůněmi. Ty se totiž musí správně zasnoubit (tento termín používá zkušená aromaterapeutka Katka Kloudová a nám se tak líbí, protože vyjadřuje přesně to, co to popisuje).

Lidovky.cz: Kosmetiku vyrábíte pouze vy dvě, nebo máte pomocníky?



Zatím jsme na to samy dvě a na výrobu zatím stačíme. Pak jsou ale období jako Vánoce, kdy máme takový frmol, že si na příště slibujeme další posilu. Hlavním důvodem, proč se to snažíme zvládat ve dvou je ten, že si kvalitu výrobků chceme ohlídat samy. Aktuálně je to u nás ale velké téma, jelikož máme malé děti a rády bychom s nimi trávily více času.

Lidovky.cz: Vaše balzámy na rty mají eko papírové obaly, kdo je pro vás vyrábí?

To je takové naše tajemství. Trvalo nám zhruba dva a půl roku najít někoho, kdo je schopen vyrobit papírový obal vhodný pro kosmetiku v menším množství. Nabídky se často pohybovaly kolem desítek tisíc kusů, což pro nás nebylo zajímavé.

Lidovky.cz: Vydrží i vysoké teploty?

Hmota, kterou do tub nalíváme má kolem 40°C. A vyžaduje to jistou dávku trpělivosti a preciznosti, protože se jedná o papír, který hodně saje. Co se týká obalů, doporučujeme balzámy nevystavovat přímému slunci. Koneckonců i na etiketách informujeme, že skladování je vhodné maximálně do 24°C.

Lidovky.cz: Pracujete například i s olejem z jedle bělokoré, jak jej získáváte?

Olej z jedle bělokoré je esenciální olej, který kupujeme již v hotovém stavu. Vyrábí se parovodní destilací z jehličí.

Lidovky.cz: Nepřemýšlely jste o tom pracovat také s pryskyřicí?

Určitě ano. Pryskyřici naprosto milujeme. Prozatím ji používáme ve formě esenciálních olejů, například kadidlo, benzoe a myrhu. Ale máme v plánu ji do budoucna více zakomponovat do produktů. Už jsme ji chtěli dát do lahvičky parfému, ale vzhledem k tomu, že na pohled nevypadá úplně nejlépe, jsme od tohoto nápadu prozatím upustily.

Lidovky.cz: Na co všechno je dobrá?

Pryskyřice je už od pradávna považována za posvátnou. Ve starověku byla využívána ve formě vykuřování při posvátných a ozdravných rituálech (například kadidlo a kopál), byla také součástí kosmetických přípravků. Každý druh má trochu jiné vlastnosti a účinky. V kosmetice je uznávaná pro své antiseptické účinky, také zpomaluje stárnutí pleti a minimalizuje vrásky.

Lidovky.cz: Kde berete informace o tom, na co se který olej hodí?

Především z odborné literatury. Za každým výrobkem jsou měsíce studování bylin a ingrediencí. Zajímáme se o to, za jakých podmínek se oleje vyrábějí, jaké mají účinky a to pak následně zkoušíme a provádíme různé experimenty.

Lidovky.cz: Jak dlouho vaše výrobky vydrží „čerstvé“?

Aktuálně je doba minimální trvanlivosti 9 měsíců. Máme ovšem vyzkoušené, že při správném skladování mohou výrobky vydržet až do dvou let. Záleží na konkrétních produktech, nejvíce náročné na trvanlivost jsou oleje. Naší filozofií je vyrábět vše čerstvé, to je pro nás nejdůležitější. To bývá někdy i nepraktické v tom, že ne vždy máme daný výrobek skladem,

Lidovky.cz: Plasty při výrobě nepoužíváte, je ale možné poslat vám prázdný kelímek od krému a recyklovat i touto cestou?

Kvůli hygienickým normám bohužel nemůžeme krémy plnit do jakékoliv nádoby. Recyklujeme ale sklo. Právě skleněné nádoby, ve kterých na produkty prodáváme, můžeme znovu naplnit. Zároveň za každý vrácený skleněný obal poskytujeme slevu na další nákup. Naše produkty je také možné koupit bez obalu.

Lidovky.cz: Plánujete rozšířit sortiment například o přírodní deodoranty?

Určitě ano. V brzké době plánujeme dětskou kosmetiku, hlavně pro miminka. Péči a séra na vrásky a akné, odličovací emulze. V nabídce přibude i něco pro muže, parfémy, tuhá mýdla a šampóny. Na příští rok plánujeme právě deodoranty a repelenty, jen celý vývoj a veškerá certifikace chvilku trvají.

Lidovky.cz: Máte pocit, že se Češky o to, jakou kosmetiku kupují, zajímají více než třeba před pleti lety?

Rozhodně ano. Pozorujeme rostoucí trend zejména v oblasti přírodní a ekologicky zaměřené kosmetiky. Ženám a maminkám stále více záleží na tom, co používají, zajímají o složení i ekologickou stopu. Je zajímavé, že o tuto tématiku se zajímají i muži a to nejen v případě inspirace na dárek pro své blízké, ale také v oblasti péči o sebe.

Lidovky.cz: Co používáte na pleť vy?

Samozřejmě naše produkty a veškeré testovací vzorky, které máme. Při vývoji vzniká množství „odpadu“, což jsou výrobky, které se na první pokus z nějakého důvodu úplně nezdařily, ale vlastně nejsou špatné, a tak je postupně spotřebováváme. Používáme samozřejmě i jiné značky, hlavně jde o typy výrobků, které nevyrábíme, jako například dekorativní kosmetika nebo zubní pasty.

Lidovky.cz: Kupujete si ještě něco v běžné drogerii?

Nakupujeme tam hlavně rostlinná mléka a jiné biopotraviny nebo rozložitelné dětské plínky. Dá se říci, že přemýšlíme ekologicky na každém kroku. Dostaly jsme se do stádia, kdy nám „klasické“ parfémy a konvenční kosmetika vlastně čichově vadí. Na přírodní produkty se dá přivyknout a když se tak stane, na výrobky se syntetickou parfemací začnete být citlivější.

Lidovky.cz: Co jste dělaly předtím, než jste se začaly věnovat přírodní kosmetice?

Š.H.: Vystudovala jsem fotografii, které se stále věnuji, ale vždy snila o obchodě s vlastní značkou, miluji květiny i módu. Nakonec jsem se dostala k přírodní kosmetice, kde se všechny druhy mých zájmů ideálně kloubí dohromady.

N.K.: Pracovala jsem v korporátní firmě, na mateřské dovolené jsem se začala více zajímat o stravu a přirozeně s tím následovala i kosmetika. Když jsem potkala Šárku, tak jsem se pro ideu vlastní kosmetické značky nadchla a začaly jsme tak spolu tvořit. A můžu říci, že dělám, co mě zcela naplňuje.

Lidovky.cz: Co znamená název značky?

Alma je ze španělštiny a znamená duše. Je to pro nás velmi blízké slovo. Duše přírody.

Lidovky.cz: Který kosmetický výrobek byste nikdy nepoužily?

V podstatě žádný z konvenčně dostupné kosmetiky. Vyhýbáme se hliníku, parabenům, parafínům, sulfátům, syntetickým parfémům a podobně. Když jednou přírodní kosmetiku použijete, tak už pak nechcete jinou. Stejný přístup máme i v jídle a celkově v životě.