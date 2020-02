Žena jako přírodní síla. Fotografka Bet Orten slaví úspěch se svou sérii fotek

Praha Známá fotografka Bet Orten sklízí se svou sérií snímků umělkyně Kateřiny Olivové úspěch. Právě za ni byla nominována na Ceny Czech Grand Design.

Tvorba Orten zachycuje ženy nejrůznějšího stáří i tělesných typů. Umělkyni Kateřinu Olivovou vyfotografovala oděnou pouze do motýlích křídel.

„Po chodbách letité umělecké školy míjí sochařské studie ženských těl. Není to jen kontrast živého s konzervovaným, skutečného s idealizovaným, současného s historickým, jde tu i o střet s mocí. Dějiny fotografie - potažmo i dějiny umění a nakonec i dějiny módy – jsou do velké míry dějinami toho, do jaké podoby ženu tlačilo mužské oko. To ono vytvářelo definici krásy. Moje odpověď ale není, že začnu ženy schválně de-estetizovat,“ říká k sérii fotografka.



„Žena jako objekt, žena jako múza, také jako přírodní síla, jako narušitelka institucí a historicky udržované hierarchie. Žena jako tvůrce. Všechna tato témata, jež neodmyslitelně patří k její fotografické práci a rukopisu, Bet Orten loni soustředila do autorského vydání magazínu Blue Paper. Připravila ho se svojí dlouhodobou spolupracovnicí, novinářkou a stylistkou Veronikou Ruppert, a v centru pozornosti tu mimo jiné je záznam dvou performancí umělkyně Kateřiny Olivové,“ řekl Pavel Turek.

„Jedna se odehrává na rektorátu pražské AVU, druhá coby happening oslavující osvobození skrze nahotu ve volné krajině. Obě zhmotňují sny a překračují hranice. Pouze do motýlích křídel oblečená Olivová v letu po chodbách letité umělecké školy míjí sochařské studie ženských těl. Není to jen kontrast živého s konzervovaným, skutečného s idealizovaným, současného s historickým, jde tu i o střet s mocí. Dějiny fotografie - potažmo i dějiny umění a nakonec i dějiny módy – jsou do velké míry dějinami toho, do jaké podoby ženu tlačilo mužské oko. To ono vytvářelo definici krásy. Orten si tuto zátěž dobře uvědomuje a její tvorba zachycující ženy nejrůznějšího stáří i tělesných typů s tím už dlouho vede poučený dialog. ‚Moje odpověď ale není, že začnu ženy schválně de-estetizovat,' říká k tomu. Odpověď je, že vytváří definici krásy podle oka ženy," popsal Turek, porotce kategorie Fotograf roku, jednu ze dvou prací, za které fotografka Bet Orten získala nominaci - fotografie umělkyně Kateřiny Olivové pro BLUE PAPER.

Šanci získat prestižní ocenění za design má za uplynulý rok celkem 84 autorů v osmi kategoriích. Jen jeden z nich se ale může stát vítězem absolutním – Grand Designérem 2019. Mezi nominovanými tvůrci a firmami Akademie letos ocenila produktové počiny i novátorské přístupy a originalitu. Nejlepší práce napříč obory produktový a módní design, šperk, fotografie, grafický design a ilustrace budou oceněny během slavnostního vyhlášení vítězů 24. března v přímém přenosu České televize.