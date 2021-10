Designblok nabídne panelové diskuze o udržitelném designu i rostlinách

Panelové diskuze, které představí umělce a tvůrce z oblasti architektury, designu a módy, kteří představí svou praxi - v níž se hlásí k udržitelnosti, oběhovému hospodářství nebo tzv. nature-based solutions - a diskutují o tom, jak by udržitelnost v designu mohla pomoci překonat současné globální výzvy.



„Hlavním tématem letošního Designbloku je ŠTĚSTÍ. V naši sérii přednášek se tak snažíme představit “šťastnější” verzi budoucnosti a přiblížit, jak muže díky udržitelnému designu svět řešit poměrně složité globální výzvy - a jak pritom lze vyuzit rostliny a jejich specifické benefity,“ vysvětluje organizátorka panelových diskuzí Alexandra Střelcová z Haenke.



Penny Sparke Penny Sparke je profesorkou historie designu na Kingstonské univerzitě v Londýně a ředitelkou Výzkumného centra moderních interiérů. Její nejnovější kniha Nature Inside: Rostliny a květiny v moderním interiéru vyšla na začátku tohoto roku. Kniha zkoumá historii a oblibu pokojových rostlin a odhaluje úzký vztah mezi architekturou, interiérovým designem a přírodou. Zatímco architektonické a interiérové styly se vyvíjely stejně jako obliba různých druhů rostlin, lidská potřeba vnášet přírodu do interiéru zůstala neměnná.

V sérii debat, jejichž témata sahají od současných trendů v praxi udržitelného designu až po historii a roli rostlin v interiéru, vystoupí významní hosté, jako je historička designu Penny Sparke, umělecký ředitel Atelieru LUMA Jan Boelen, designerka Nienke Hoogvliet, novinářka Miranda Janatka a také řada uznávaných českých designérů jako Tereza Rosalie Kladošová nebo Jakub Pollág. Všechny debaty budou přenášeny online prostřednictvím Facebook live, poslední proběhne za účasti designerů fyzicky na Reflex Stage v prostoru Gabriel Loci.



„Dozvíte se třeba to, co všechno lze vyrobit z mořských ras nebo ze soli, jak mohou esencialni oleje z rostlin sloužit v textilním a módním průmyslu a samozřejmě nebude chybět ani diskuze věnována pokojovým rostlinám, a jak být při jejich pěstování udrzitelnejsi, abychom pod snahou pečovat o přírodu neposkozovali ekosystémy v jiných částech světa. A nakonec se podíváme i na to, jak s udržitelnosti pracuji současní čeští designéři,“ dodává Střelcová.