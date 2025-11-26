Potěšte děti a přátele originálním adventním kalendářem. Vyrobte jim ho

  8:42
Letos adventní kalendáře nekupujte, vyrobte dětem nebo přátelům domácí. Budete přesně vědět, co sladkosti obsahují a navíc potěšíte originálním kouskem. Jak na to? Server Lidovky.cz vybral tři typy vánočních kalendářů. Nechte se inspirovat.

Adventní kalendář z vláčků | foto:  Láska prochází kuchyní (Smart Press)

Rohlíčkový adventní věnec

Spojení dekorace a něčeho na zub je báječná volba, jak udělat radost kamarádce, sestře nebo třeba babičce. A jak rohlíčkový věnec vyrobit?

Budete potřebovat: ½ balení listového těsta, hladkou moukou na podsypání
Na ořechovou náplň si připravte: 70 g mletých ořechů, 5 dětských piškotů, 20 g másla, 1 vejce, 1 balíček vanilkového cukru (nikoli vanilinového), 40 g třtinového cukru, 2 lžíce rumu, 100 g moučkového cukru na obalení.

Utřete vejce, třtinový cukr, rum, vanilkový cukr a máslo. Přidejte mleté ořechy a nastrouhané piškoty a vše dobře spojte. Předehřejte troubu na 180 °C. Listové těsto tence rozválejte na posypaném válu. Vykrájejte pravidelné trojúhelníčky o velikosti strany cca šest centimetrů. Do jejich středu lžičkou klaďte malé hromádky ořechové náplně a rozetřete po celé ploše. Rohlíček sviňte směrem ke špičce.  Skládejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete rozšlehaným vajíčkem a pečte ve vyhřáté troubě asi osm minut. Ještě horké obalujte v moučkovém cukru.

Rohlíčkový věnec

Proutěný věnec nastříkejte bílou barvou ve spreji a nechte schnout. Z pečicího papíru nastříhejte pruhy široké asi 1,5 centimetru. Každý rohlíček oviňte dvakrát dokola proužkem pečicího papíru. Červenobílým provázkem přivažte všech 24 rohlíčků na proutěný věnec. Vystříhejte kolečka s čísly a lepidlem v tyčince je přilepte k omotaným rohlíčkům. Tavnou pistolí nalepte na věnec flitrové mašle. Na stranu věnce pověste na delší kus provázku malé pěkné nůžky na odstřihávání jednotlivých rohlíčků.

Adventní kalendář pro děti i dospělé

Pokud chcete obdarovat adventním kalendářem kromě dětí i své blízké dospělé, tak máme tip i pro vás.

„Z mého výtisku Vánoční kuchařky pro dceru mi někdo tuto stránku vytrhl, takže to bude asi hodně dobrý recept. Kousky čokoládových brownies zabalené do průsvitného celofánu, opatřené lístečky s příslušným datem a připevněné hezkou červenou stužkou na pevné třešňové větvičky ve váze rozjasní vaši tvář pokaždé, když večer přijdete z práce a začnete si teprve až ve vyhřáté kuchyni sundávat plášť s prvními sněhovými vločkami,“ doporučuje Jana Florentýna Zatloukalová, autorka kuchařek, publisherka a zakladatelka projektu Chuťopis. 

Adventní kalendář pro dospělé

Adventní kalendář z brownies

Budete potřebovat: 3 vajíčka, 150 g cukru, 200 g másla, 200 g dobré hořké čokolády, 110 g mouky, dvě hrsti (asi 50 g) kešu ořechů, malý kousek másla na vymazání pekáčku

Advent a Vánoce 2025

  1. adventní neděle (železná) je 30. listopadu,
  2. adventní neděle (bronzová) je 7. prosince,
  3. adventní neděle (stříbrná) je 14. prosince,
  4. adventní neděle (zlatá) je 21. prosince,
  5. Štědrý den je 24. prosince,
  6. Boží hod (tedy 1. svátek vánoční) je 25. prosince,
  7. Svatý Štěpán (tedy 2. svátek vánoční) je 26. prosince,
  8. Tři králové jsou 6. ledna

Nejprve začněte troubu předehřívat na 180 °C. V menším kastrůlku rozpusťte máslo, ale dávejte pozor, abyste ho nezahřáli víc, než je potřeba. Odstavte z plotýnky. Do teplého másla nalámejte všechnu čokoládu a dobře lžící rozmíchejte na hladký krém.

Vajíčka vyšlehejte s cukrem s pomocí elektrického šlehače do světlé husté pěny. Vyměňte elektrickou metličku za obyčejnou a postupně začněte přilévat rozpuštěnou čokoládu. Stále přitom šlehejte, aby se vajíčka s čokoládou spojila. Nakonec na toto těsto prosejte polovinu mouky, opět zapracujte metličkou a totéž učiňte i se zbývající moukou a ořechy.

Malý pekáček (nanejvýš o rozměrech 25 x 30 cm) vymažte máslem a nalijte do něj připravené těsto. Vložte do trouby a pečte 20–25 minut, ne déle. Brownies při pečení vytvoří na povrchu typickou lesklou, papírově tenkou vrstvu, a jakmile jsou hotové, objeví se mezera mezi těstem a pekáčkem. Test se špejlí vám tentokrát nepomůže, protože brownies mají uprostřed zůstat mokré a vláčné. Nanejvýš se můžete řídit dotykem prstu – ten upečené od neupečeného docela ochotně pozná. Netrapte však moučník v troubě příliš dlouho, celý svět ví a já ochotně potvrdím, že od mokrého k vysušenému to v případě brownies trvá jen pár minut.

Po vytažení z trouby odolejte pokušení ihned ukrojit kousek k ochutnání, protože brownies ztuhnou až chladnutím. Teprve zchladlé je nakrájejte na 5 x 5 dílků. Kromě jednoho je všechny zabalte tak, jak to vyhovuje vašemu adventnímu kalendáři, a ten poslední si hned teď dopřejte jen tak, jako symbol všech přicházejících vánočních sladkých hříchů.

Dojeďte ke Štědrému dni vláčkem

Za každý den jeden vláček. Takový adventní věnec se hodí především pro děti.

Recept na dva adventní kalendáře
Budete potřebovat: 200 g hladké mouky, 70 g cukru moučky, 25 g másla, 2 vejce, 1 lžička jedlé sody, 2 lžičky mleté skořice, 2 lžičky kakaa
Na bílkovou polevu: 1 bílek, 180 g moučkového cukru, pár kapek citronové šťávy.
Na zdobení: marcipán, šťávu z červené řepy na obarvení

Mouku prosejte, všechny suché přísady v míse promíchejte a přidejte vejce a máslo. Zpracujte na měkké těsto a na noc dejte odpočívat v potravinové fólii do chladničky. Před pečením předehřejte troubu na 170 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Odleželé těsto rozválejte na posypané pracovní ploše na plát silný tři milimetry.

Vykrajujte z něj mašinky a vagonky a skládejte je na plech vyložený pečicím papírem. Mezi jednotlivými sušenkami nechávejte větší rozestupy, při pečení se nafouknou. Pečte asi 10 minut, než budou sušenky na dotek pevné a půjdou posouvat po pečicím papíru. Nechte vychladnout na mřížce.

Adventní kalendář z vláčků

Třetinu marcipánu odložte stranou, zbylé dvě třetiny prohněťte se šťávou z červené řepy. Vyválejte na tloušťku tři milimetry, podsypávejte moučkovým cukrem.

Formičkami vykrájejte tvary mašinky a vagonků, další kulatou formičkou kolečka. Vezměte štětec, potřete sušenky vodou a lehce k nim přitlačte vykrájené tvary z marcipánu. Špejlí se špičatým koncem opatrně provrtejte dírku do marcipánu i sušenky.

Bílek vyšlehejte s moučkovým cukrem a citronovou šťávou tak, aby poleva byla ještě tekutá, ale hustá a nestékala. Zdobicím sáčkem s tenkým koncem ozdobte hrany sušenek a na vagonky napište čísla od 1 do 24.

Balení:  Použijte pěknou kovovou krabici, ale můžete vzít i starou krabici od sušenek a nastříkat ji stříbrnou barvou ve spreji, stříbrné andělské vlasy, tenkou stříbrnou nit, červenou stuhu.

Dno krabice vystelte andělskými vlasy. Každou sušenkou provlékněte tenkou stříbrnou nit a zavažte na uzlík. Všech 25 sušenek vyskládejte do krabice, uzavřete a převažte stuhou.

Recepty pochází z kuchařek nakladatelství Smart Press.

