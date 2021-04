Avokádová, celerová či ředkvičková. Jak na jarní lehké pomazánky?

Ředkvičky, celer, vejce či avokádo. Dopřejte si k snídani či večeři jarní lehkou pomazánku spolu s kváskovým chlebem či celozrnnou bagetou.

Celerová pomazánka s mrkví a jablkem

1 střední jablko (Granny Smith)

200 g mrkve

150 g sterilovaného celeru

200 g odtučněného tvarohu

2 lžíce zakysané smetany (12 % tuku)

sůl

pepř

Postup: Nejprve si připravte větší misku. Jablko s mrkví oloupejte a nahrubo nastrouhejte do připravené misky. Následně sceďte sterilovaný celer, nakrájejte jej na menší kousky a vložte také do misky. Poté přidejte tvaroh a zakysanou smetanu, osolte, opepřete a vše důkladně promíchejte. Vzniklou pomazánku přemístěte do uzavíratelné nádoby, nechte ji alespoň 20 minut odležet v chladu a podávejte. Pomazánku skladujte v lednici, kde vám vydrží 2–3 dny.

Celerová pomazánka

Ředkvičková pomazánka

100 g ředkviček

120 g cottage sýru

4 g čerstvé pažitky (nakrájené najemno)

150 g bílého řeckého jogurtu (3,5 % tuku)

sůl



Postup: Nejprve si připravte mísu a jemný cedník. Ředkvičky omyjte, nastrouhejte najemno a vložte do cedníku. K nastrouhaným ředkvičkám přidejte cottage sýr a nechte okapat přebytečné tekutiny. Poté vše přemístěte do připravené mísy společně s najemno nakrájenou pažitkou, řeckým jogurtem a solí. Obsah mísy důkladně promíchejte a dochuťte dle chuti. Hotovou pomazánku skladujte v lednici a zkonzumujte do 2 dnů.

Avokádová pomazánka s vejci

1 zralé střední avokádo (cca 240 g)

100 g řeckého jogurtu (0 % tuku)

1 lžíce citronové šťávy

60 g řapíkatého celeru

2 uvařená vejce velikosti M

2 g čerstvého koriandru (nasekaného najemno)

sůl

Postup: Nejprve si připravte větší mísu. Avokádo zbavte jádra, oloupejte a vložte do mísy. Poté k němu přidejte řecký jogurt a citronovou šťávu a vše pomocí vidličky promíchejte. V průběhu míchání vidličkou také rozmačkejte avokádo. Následně nakrájejte na drobné kostičky řapíkatý celer a vložte ho k ingrediencím do mísy. Nakonec do mísy nahrubo nastrouhejte vejce, přidejte najemno nasekaný koriandr, osolte, důkladně zamíchejte a podávejte. Hotovou pomazánku skladujte v lednici a spotřebujte do 2 dnů.