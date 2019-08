Až moc dobrá a návyková. Zkuste si doma připravit nutellu

Nebudu vám mazat med kolem pusy (teda nutellu), tohle není zrovna recept, který bych doporučovala pravidelně zařazovat do jídelníčku. Většina lidí u některých jídel neumí jen tak olíznout lžičku a už si nedat další. A tohle je přesně jeden z nich. Takže opatrně! Je to extra jedlé, dobré, voňavé. Zkrátka až moc mňam.

Domácí nutella

1 střední sklenice

200 g lískových ořechů



špetička soli



1 lžička vanilkového extraktu nebo zrníčka z 1/2 vanilkového lusku



40 g sladidla podle stravovacího stylu



25 g ghí



15 g hořkého kakaa



100 ml kokosového mléka



Postup přípravy: Pro lepší stravitelnost namočte na 8 hodin ořechy do vlažné vody se špetkou soli. Pak je slijte, osušte utěrkou a nechte na lince oschnout alespoň hodinu. Tenhle krok můžete případně vynechat, ale pokud chcete z ořechů získat maximum výživných látek a naopak si neškodit, doporučuji ho provést.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Připravené ořechy vložte na 30 minut do trouby vyhřáté na 150 °C. Teplotu a dobu nepřekračujte, ať se ořechy nespálí. Protože každá trouba peče trošku jinak, dobře je hlídejte. Zejména ke konci. Měly by se rozvonět a být krásně křupavé, bez příchuti spáleniny. Upražené ořechy přesypte do čisté bavlněné utěrky a mnutím z nich odstraňte volné slupky.



Ořechy nasypte do vhodného mixéru (s ponorným to nepůjde) a vyrobte z něj oříškové máslo. Tohle je ta nejotravnější část celého receptu. Počítejte s tím, že vám to v závislosti na výkonu vašeho mixéru nějakou dobu zabere. Je nutné občas přístroj zastavit, setřít z krajů nádoby oříškovou hmotu a nechat motor mixéru odpočinout, abyste ho nezavařili. Konzistence ořechů by se měla během několika (dlouhých) minut změnit z drti, přes mouku a pastu, až po hladké oříškové máslo. Během mixování nepřidávejte jinou (zejména tekutou) surovinu, jinak nedosáhnete požadované hladkosti.

Do hustého, ale tekutého másla pak přimixujte zrníčka z vanilkového lusku (případně vanilkový extrakt) a ostatní suroviny. Kakao a část ghí můžete nahradit rozpuštěnou hořkou vysokoprocentní čokoládou.

Hotovou nutellu uchovávejte v lednici. Lze ji případně i zamrazit. Hodí se například na přípravu různých dezertů (krémů či zmrzliny) nebo jako pomazánka na palačinky. Chutná skvěle i samotná s ovocem. Má jen jednu vadu - je ohromně „žravá“, tak se s jejím mlsáním trošku hlídejte