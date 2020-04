Jak na batátový přílohový salát? Pokud se při strouhání křenu nerozpláčete, vůbec ho tam nedávejte

Tenhle salát je až směšně jednoduchý, přitom vás zaručeně nadchne svou výraznou chutí, která skvěle doplní jakékoliv upečené maso (nejvíc mu to ale bude asi slušet s vepřovou pečení nebo bůčkem). Jeho obrovskou výhodou navíc je, že se dá jíst teplý i studený. Pokud máte problém sehnat batáty, nebo jsou ve vašem okolí příliš drahé, nahraďte je v receptu upečenou dýní. Základem úspěchu je ale opravdu čerstvý křen. Pokud se při jeho strouhání nerozpláčete, vůbec ho do salátu nedávejte.

Batátový přílohový salát s křenem a hořčicí

2 porce

750 g batátů



2 menší nebo 1 velká cibule



2 vrchovaté lžíce hořčice



2 vrchovaté lžíce čerstvě nastrouhaného křenu



sůl



pepř



Postup přípravy: Oloupejte si batáty, nakrájejte je na malé kostičky (velikost zvolte takovou, na jakou jste v salátu zvyklí) a dejte vařit do osolené vody do změknutí. Trvá to 5-15 minut. Výsledná doba hodně záleží na tom, jak nadrobno jste batáty nakrájeli. Dejte ale pozor, batáty se vaří mnohem rychleji než brambory, tak je nepřevařte.

Nakrájejte si nadrobno cibuli a nastrouhejte najemno oloupaný čerstvý křen. Vše smíchejte dohromady s uvařenými okapanými batáty a hořčicí. Osolte a opepřete podle chuti. Můžete podávat teplé i studené. Salát je nejlepší druhý den, kdy se chutě krásně rozleží.