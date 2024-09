Sladká tečka. Panama dort pekly už naše babičky z mandlové mouky, ocení ho i ti, kdo nesnášejí lepek

Panama dort Korpus: 7 vajec

150 g cukru

100 g čokolády na vaření

20 g másla

150 g strouhaných mandlí (mandlové mouky) Krém: 150 g másla

150 g cukru moučka

2 žloutky

150 g čokolády na vaření Rozehřejeme čokoládu na korpus a necháme ji zchladnout. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Žloutky utřeme s cukrem do husté světlé pěny a poté do ní pomalu zašleháme vychladlou čokoládu a změklé máslo. Nakonec do směsi vmícháme mandle a opatrně i sníh z bílků. Ve vymazané a vysypané formě pečeme asi 45 minut. Poté necháme ve formě asi 10 minut odpočinout a opatrně vyklopíme. Na krém rozehřejeme čokoládu a necháme vychladnout. Máslo, cukr a žloutky vyšleháme do krému, do kterého pomalu vmícháme čokoládu. Korpus rozřízneme, promažeme krémem a polijeme polevou.