Černý jako škvára. Zkuste skvělý pozapomenutý koláč z lesních borůvek, jak jej pekly naše babičky

Škvára 0,5 l mléka

3 vejce

13 lžic polohrubé mouky

3 lžíce cukru (plus na posypání)

1 vanilkový cukr (popř. skořice)

špetka soli

borůvky podle chuti (asi 750 g)

máslo Vše kromě ovoce, tuku a skořice vyšleháme do hladkého řidšího těsta (podobného palačinkovému). Plech bohatě vymažeme máslem, necháme rozpálit v troubě a těsto na něj nalijeme. Asi na tři až čtyři minuty vložíme do předehřáté trouby (120 stupňů), aby se trochu zpevnily okraje těsta, a pak shora bohatě zasypeme ovocem. Zlehka posypeme cukrem a skořicí. Pečeme při 175 stupních asi 40 minut. Ještě horký lívan posypeme skořicovým, popř. vanilkovým cukrem a necháme zchladnout. Před podáváním lze ozdobit šlehačkou.