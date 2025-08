Borůvkový koláč

Potřebujete: 400 g borůvek, 200 g smetany, 2 vejce, 200 g cukru, 400 g tvarohu

Na drobenku (200g) : hrubá mouka, cukr, máslo, vše v poměru 1:1:1

Na linecké těsto: 250 g másla, 4 vaječné žloutky, 1 vanilkový cukr, 50 dkg hladké mouky, citronová kůra

Postup: Nejprve si připravte linecké těsto. K tomu je potřeba nechat nejdříve máslo změknout, poté k němu přidejte žloutky, cukr, mouku a citronovou kůru. Z těchto surovin vypracujte hladké těsto, které rozválejte a vložte na plech či do kulaté koláčové formy. Poté smíchejte tvaroh s cukrem a vajíčkem, naneste ho do formy na těsto a uhlaďte. Na vrch nasypejte borůvky. Nakonec smíchejte smetanu s vajíčkem a zalijte tím borůvky. Koláč dejte do trouby a pečte ho při teplotě 160 °C po dobu 40 minut. V polovině pečení přidejte drobenku a pečte dozlatova.

Tento borůvkový koláč se v Německu tradičně podává při svatebních hostinách. Recept je od Martina Slezáka, manager Juniorského národního teamu Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Staročeský borůvkový žahour

Potřebujete: 500 g borůvek, 1 lžíce másla, 2dl smetany, 2 dl vody, 50 g cukru, špetka skořice, strouhaná citrónová kůra, vrchovatá lžíce strouhaného perníku

Postup: Borůvky zalijte vodou, přidejte máslo, cukr a povařte. Do rozvařeného ovoce přidejte smetanu a zahustěte strouhaným perníkem. Ochuťte skořicí a strouhanou citrónovou kůrou. Omáčka se skvěle hodí na lívance, vdolky nebo tvarohové knedlíky.

Domácí čokoládová zmrzlina s borůvkami

Potřebujete: 150 ml smetany ke šlehání, 50 g nerafinovaného cukru, 100 g čokolády na vaření, 100 g mléčné čokolády, 285 ml plnotučného mléka, 100 g borůvek

Postup: Mléko s cukrem přivedeme k varu a vmícháme do něj na kousky nalámanou čokoládu. Směs sejmeme z plotny a mícháme až do úplného rozpuštění čokolády. Necháme vychladnout.

Mezitím si vyšleháme smetanu, vmícháme ji do zchladlého čokoládového krému a přidáme čerstvé borůvky. Poté vše vlijeme do nádoby a dáme zamrazit. Během mrazení je vhodné směs několikrát důkladně promíchat. Zhruba po pěti hodinách je zmrzlina připravená k servírování.

Borůvkový koktejl se zmrzlinou

Potřebujete: 100 g borůvek, 300 ml čerstvého mléka, 3 lžíce bílého jogurtu, 2 lžičky cukru, vanilková zmrzlina

Postup: Borůvky omyjte, nasypejte do nádoby spolu s cukrem. Zalijte mlékem a přidejte 3 lžíce bílého jogurtu. Vše ušlehejte tyčovým mixérem. Koktejl nalijte do vysoké sklenice a přidejte kopeček vanilkové zmrzliny.

Recept na borůvky ve vlastní šťávě

Potřebujete: 1 kg borůvek, 1 lžíci cukru, 1/4 lžičky soli

Postup: Borůvky nasypejte do sklenic, přisypte malé množství cukru a soli, zavíčkujte a sterilujte 40 minut při 90 °C.