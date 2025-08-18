Co s broskvemi? Vyzkoušejte Tarte tatin, marinované či marmeládu

Broskve patří k létu a nejlépe chutnají čerstvé. Hodí se ale také do marmelád a koláčů. Stejně jako například meruňky mají spousta vitaminů, posilují imunitní systém a obsahují karoten. Server Lidovky.cz přináší pět jednoduchých receptů.
Broskve (ilustrační foto) | foto: Shutterstock

V Číně jsou broskve symbolem věčného života. Údajně měly být pokrmem nesmrtelných a broskvový květ neodmyslitelně patří k čínským i japonským kulturním tradicím.

Broskve jsou plné minerálů a vitamínů. Obsahují draslík, vápník, sodík, železo, zinek a také hořčík. Z vitamínů pak například provitamin A, vitamin C a vitamin B. Broskve jsou lehké na trávení a protože mají málo kalorií, jsou vhodné například při dietách. Jejich konzumace pomáhá i proti kašli a astmatu.

Marinované broskve


Broskve nejprve důkladně omyjeme, rozpůlíme a odstraníme pecku. Poté broskve nakrájíme na menší kousky a vedle v misce smícháme šťávu z pomeranče a jednoho citronu. Do šťávy přidáme nakrájenou kůru z obou citrusů. Aby byla šťáva trochu ostřejší, můžete přidat pepř. Potom broskve šťávou přelijeme a necháme hodinu odležet.

Zmrzlina i knedlíky. Maliny se hodí i do koláčů či marmelád

Broskvová marmeláda


Broskve očistíme a oloupeme. Nejlehčí způsob, jak broskve oloupat je, že je spaříme vařící vodou, necháme deset minut odstát a zchladíme vodou studenou. Poté broskve vypeckujeme a nakrájíme na co nejmenší kousky.

Kousky broskví dáme do hrnce s kyselinou citronovou, pokud chcete, můžete přidat také skořici, která dodá broskvím ostřejší chuť. Přivedeme k varu a vaříme dokud ovoce nepustí šťávu. Pak odstavíme z ohně a přidáme dvě lžíce želírovacího cukru. Opět přivedeme k varu a vaříme zhruba pět minut.

Poté zkusíme, jak marmeláda tuhne na předem vychlazeném talířku. Pokud tuhne, ihned plníme do sterilizovaných sklenic, které poté otočíme dnem vzhůru.

Tarte Tatin s broskvemi a rumem (Ondřej Jíňa)

Ingredience: 4 lžíce hnědého cukru, 1 lžička vody, 4 broskve, 100 ml 80% rumu Stroh, 200 g hladké mouky, 100 g másla, vanilkový cukr, 2 žloutky, kůra z citrónu

Tarte Tatin s broskvemi a rumem

Postup: Na pánvi nech rozpustit hnědý cukr, přidej med a rozvař do světlého karamelu. Rozděl ho do čtyř formiček. Rozehřej troubu na 170 stupňů.

Broskve rozpul, vykroj pecky a nakrájej na měsíčky. Naskládej na karamel do formiček tak, aby ležely natěsno. Zastříkni rumem. Ze zbývajících surovin vypracuj hladké těsto. Rozválej ho na pomoučněném válu na tenký plát a vykrájej z něj kolečka podle velikosti formiček. Polož na vyskládané ovoce a upeč cca 10 minut v předehřáté troubě na 170 stupňů dozlatova. Nech vychladnout, pak koláčky opatrně překlop z formiček a servíruj.

Zdroj: Muži sobě

Broskvový koláč


Nejdříve vypracujeme těsto. Budeme potřebovat: hladkou mouku, cukr, vejce a prášek do pečiva.

Poté, co suroviny smícháme vypracujeme křehké těsto a dáme ho na půl hodiny odpočinout do lednice. Náplň připravíme tak, že vyšleháme vejce s cukrem, přidáme smetanu a pudinkový prášek (můžeme přidat také krupičku) a zašleháme také cukr, broskvový kompot. Broskve mezitím nakrájíme na tenké plátky.

Těsto vymačkáme do koláčové formy a poklademe na něj plátky broskví a ty posypeme mletými ořechy a zalijeme smetanovou směsí. Pečeme zhruba hodinu na 180 stupňů.

Broskve s mandlemi


Broskve omyjte, rozkrojte a vyjměte pecku - jamku, která po ni zbude ještě lehce zvětšete. Mandle a pistácie rozmixujte a přidejte k nim cukr, žloutek, skořici a rozmíchejte vše. Směsí pak vyplňte vydlabané poloviny broskví. Přelijte broskve červeným vínem, do kterého předtím zamíchejte skořici, vložte broskve do zapékací misky a dejte na dvacet minut do trouby.

