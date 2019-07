Burger s ‚umělým‘ masem si už dáte i v pražských restauracích

Do společnosti, která vyrání umělé maso investovali třeba Leonardo DiCaprio nebo Bill Gates. Výrobky kalifornské firmy Beyond Meat jsou v Americe velmi žádané a nyní dobývají i český trh. Dokonce si z nich můžete v restauraci objednat veganský burger.

Chutná to jako maso, ale není to maso.



Bílkoviny, tuky, minerální látky a voda - z těchto čtyř hlavních složek se skládá maso. Společnost Beyond Meat dlouho kombinovala tyto složky tak, aby mohla vytvořit umělé „maso“. Chtěli, aby produkt, který vyrobí obsahoval, stejné stavební kameny jako maso, aby měl stejnou chuť jako maso a dokonce i podobnou konzistenci. Jeden velký rozdíl tu ale je. Když si objednáte umělé „maso“, netrpí žádné zvíře.

Výroba masa bez zvířat vyžaduje méně zdrojů, což z něj činí mnohem efektivnější a udržitelnější proces pro planetu. Pro představu: chov hospodářských zvířat může za téměř 15 % všech skleníkových plynů.



Kde ho seženete?

„Výrobci udělali neskutečný pokrok. Jejich produkty chutnají skutečně jako maso, hlavní ingrediencí je přitom hrachový protein. Z těchto důvodů je o to obrovský zájem. Od zákazníků už teď máme skvělou zpětnou vazbu,“ prozradil Michal Perlík z Rohlik.cz, který umělé „maso“ prodává. Veganský burger si už ale můžete dát i v restauraci. Pražský podnik Forky’s vám z umělého „masa“ připraví hned několik druhů burgerů.



V Česku je tedy Beyond Meat k sehnání ve formě polotovaru (nabízí i Makro) ale i jako hotové jídlo, které si pohodlně můžete dát v restauraci. Jednou z nich je například pražský podnik Forky’s.

„Umělé maso jsme zařadili do nabídky v polovině dubna a lidé si jej okamžitě oblíbili. Prodeje spíše stoupají, takže se nejednalo pouze o jednorázové zvědavé ‚ochutnávače‘, zákazníci se proněj vracejí. Naše vlastní burgery jsou ale stále populárnější než Beyond. Jediná negativní zpětná vazba, kterou jsme zaznamenali, vycházela z toho, že tento produkt až příliš připomíná maso. To zřejmě vadí těm, kteří chuť masa nepostrádají, přesto Beyond Burger chtěli vyzkoušet. Naprostá většina naší klientely ale maso konzumuje, přesto k nám chodí, ať už kvůli zdravější stravě nebo nižšímu ekologickému dopadu, který rostlinná strava rozhodně má,“ říká majitel restaurace Jan Klimovič.