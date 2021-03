Bylinková abeceda: Hořčík, vápník i železo. Pampeliška lékařská posiluje játra i ledviny

Už brzy se objeví v trávnících malá zlatožlutá sluníčka – květy pampelišky lékařské. Zahradníci pampelišku moc v lásce nemají, ale až zjistí, co všechno umí, mohli by ji vzít na milost.

Pampeliška je víceletá rostlina z čeledi hvězdnicovité a dorůstá až do výšky 30 cm. Říká se jí i smetanka, hadí mlíčí, kněžská pleš, kačinec, psí zub či pumpelice. Najdete ji opravdu všude, takže není třeba ji pěstovat na záhonku.



Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Pampeliška obsahuje taraxacin, bílkoviny, cukry, inulin, kyselinu křemičitou, hořčík, vápník, železo, saponiny a další látky. Podporuje tvorbu žluči, činnost ledvin, posiluje játra, pomáhá nastartovat látkovou výměnu a působí i protirevmaticky.



Kdo chce po zimě povzbudit organismus, je pro něj pampelišková kúra to pravé – můžeme říci, že doslova omladí pojivovou tkáň, játra i ledviny, „vypláchne“ z těla škodliviny nastřádané přes zimu a dodá nám minerály, vitamíny a enzymy. Ideálních výsledků dosáhneme kombinací pampelišky a kopřivy. K takové jarní detoxikační kúře stačí pít čtyři týdny 2x denně šálek pampeliškovo-kopřivového čaje: dvě čajové lžičky čerstvých listů obou bylinek nasekaných nadrobno zalijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10 minut odstát. Pak přecedíme a pijeme 2x denně po dobu čtyř týdnů. Čaj připravujeme vždy čerstvý.

A co pampeliška v kuchyni? I tam najde své uplatnění. Pokud máte rádi kapary..

Naložená pampelišková poupata

Potřebujeme:

• 500 g pampeliškových poupat

• 20 g soli

• 500 ml jablečného octa

• 500 ml vody

Otrhejte poupata ze stonků. Omytá a osušená poupata vložte do mísy a prosolte. Nechte v lednici přes noc uležet. Další den svařte v hrnci jablečný ocet s vodou. Vložte poupata do tekutiny a znovu přiveďte k varu. Poupata nechte v nálevu přibližně 5 minut táhnout. Když poupata zchladnou, naplňte je do sklenic.

Tekutinu opět přiveďte k varu a horkou poupata přelijte. Sklenice ihned uzavřete a asi na 5 minut je postavte na víčko. Dáváte přednost lehkým jarním salátům? I zde se pampeliška skvěle uplatní:

Salát s jarními bylinkami

Potřebujeme:

• 30 g neloupaných konopných semínek

• 3 mladé nezdřevnatělé výhonky bezinek, zhruba 1 cm silné a 50 cm dlouhé

• Po jedné hrsti velmi mladých špiček kopřiv, výhonků smrku a petržele

• 100 ml olivového oleje

• 1 stroužek česneku

• 1 čajová lžička zeleninového polévkového koření (v biokvalitě nebo vlastnoručně vyrobeného)

• po jedné polévkové lžíci medu a octa

• mladé pampeliškové listy

• luční bylinky a květy: popenec, fialky a další

Jak na to? Neloupaná konopná semínka restujte asi 10 minut na pánvi, dokud nezískají oříškovou vůni. Bezinkové výhonky oloupejte a vnitřek nakrájejte na tenké šikmé plátky. Petržel a smrkové výhonky nahrubo nakrájejte a spolu s olejem a česnekem zpracujte v mixéru na pesto. 50 ml vroucí vody smíchejte s polévkovým kořením, medem a octem. Pokud je to nutné, lehce kopřivové špičky pomačkejte nebo je blanšírujte, abyste „odostřili“ jejich chloupky.

6. Konopná semínka, vnitřek bezových výhonků, pampeliškové listy a bylinky nachystejte dekorativně na talíř a pokapejte pestem a marinádou.

7. Dobrou chuť.