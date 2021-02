Bylinková abeceda. Nehtík lékařský alias ruský penicilín pomáhá hojit rány a mírní křeče

Žluté a oranžové květy nehtíku – tedy měsíčku, zářící jako malá sluníčka, jsme už jistě někdy viděli všichni. Že patří měsíček mezi léčivky, to víme také. Ale co a jak dál?

Nehtík lékařský je jednoletá dvouděložná rostlina, která patří do čeledi hvězdnicovitých. Pochází z Orientu, dorůstá výšky až 60 cm a její latinské jméno Calendula má původ ve starém Římě, kde se věřilo, že vykvétá vždy prvního dne v měsíci, tedy ve dnech zvaných kalendy. Říká se mu i měsíček, dešťová bylina, krusíček, pampalík, pazourky či ruský penicilín.



Markéta Janďourková Bylinářka a diplomovaná fytopedagožka, také blogerka a fotografka.

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE.

Ve volné přírodě ho najdeme jen zplanělý, jinak se u nás vyskytuje pouze v zahradách. Vypěstujeme ho snadno: má rád slunce a prostor. Na půdu náročný není – jen nemá v oblibě vlhká místa. Vyséváme ho na jaře, kvete od června do října a pokud ho po odkvětu ostříháme na zhruba 15 cm výšky, obrazí znovu – a když to stihne, tak i podruhé vykvete.



Jeho krásné květy jsou i jedlé a můžete jimi ozdobit třeba salát nebo dort, ale hlavně je to báječná léčivka. Také umí předpovídat počasí – pokud nehtík do sedmi hodin ráno nerozevře květy, můžeme očekávat déšť.

Nehtík obsahuje hořčiny, kyseliny, saponiny, glykosidy, flavonoidy, triterpeny, calendulin, éterické oleje a barviva. Napomáhá hojení, působí antisepticky a antiparazitárně, zabraňuje zánětům, čistí krev, mírní křeče, podporuje pocení a napomáhá regulovat menstruaci.

Odvar z nehtíku se používá jako obklad při zánětlivých onemocněních pokožky, abscesech a vředech. Při zánětech dásní se doporučují výplachy odvarem či zředěnou tinkturou. Tinktura (plnou hrst okvětních lístků otrhaných z kalichu zalijte 250 ml vodky a nechte 10 dní stát na slunci, přeceďte, dobře okvětní lístky vymačkejte a tekutinu naplňte do tmavých lahviček), naředěná v poměru 1:10 je dobrým vnějším dezinfekčním prostředkem. A pokud svaříme nehtík s vínem, získáme prostředek pro posílení ženských orgánů a podpoření menstruace.

V kuchyni ho můžeme využít i jinak než jen jako ozdobu.

Pomerančovou bábovku s nehtíkovými květy

Potřebujeme:

• 210 g polohrubé mouky

• 1 čajovou lžičku prášku do pečiva

• ½ čajové lžičky jedlé sody

• 1 špetku soli

• 4 polévkové lžíce sušených okvětních lístků nehtíku

• 300 g cukru

• 250 g bílého jogurtu (ne nízkotučného!)

• 125 ml řepkového či slunečnicového oleje

• 2 vejce

• 2 polévkové lžíce pomerančové šťávy

• Nastrouhanou kůru z jednoho pomeranče v biokvalitě

Na polevu:

• 250 g moučkového cukru

• 3-4 lžíce pomerančové šťávy

• 1-2 polévkové lžíce sušených okvětních lístků nehtíku

Jak na to? Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Bábovkovou formu vymažeme máslem a vysypeme moukou. Do mísy prosejeme mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu a sůl. Sušené okvětní lístky nehtíku rozmixujeme spolu s 50 g cukru. Spolu se zbylým cukrem vsypeme do druhé, větší mísy, přidáme jogurt, olej a vejce a prošleháme. Přidáme moučnou směs, pomerančovou kůru a šťávu a opět krátce prošleháme.

Těsto nalijeme do připravené formy a pečeme 40-50 minut, dokud není povrch zlatohnědý. Pak vyklopíme z formy a necháme vychladnout. Na polevu vyšleháme moučkový cukr spolu s pomerančovou šťávou a touto směsí vychladlou bábovku polijeme. Ozdobíme sušenými okvětními lístky.