Bylinková abeceda. Temnoplodec černý obsahuje jód, železo i vitamíny řady B

Temnoplodec? Co to je? Kde to roste? K čemu je to dobré? Nikdy jste o této rostlině neslyšeli? Pak je na čase odkrýt její tajemství a pustit ji do své kuchyně, potažmo do svého života. Vyplatí se to!

Diplom fytopedagožky získala po studiu a závěrečné zkoušce na Institutu Sitya v rakouském St. Pölten a opravňuje mě vykonávat toto povolání. Má za sebou dlouholetou teorii i praxi v bylinkářství a dokáže poradit, jak získat pomoc v prastarém světě bylin, jak využívat jejich blahodárných účinků pro zdraví a krásu a samozřejmě jak s jejich pomocí vyčarovat báječné pokrmy.

Zabývá se především léčivými bylinami, jejich účinky a možnostmi jejich zpracování a využití při zdravotních potížích, dále bylinami a jejich úlohou a potenciálem ve zdravé výživě, v kulinářské oblasti i v přírodní kosmetice.

Zajímá se o historii bylinářství, lidové bylinářství a magii rostlin.Více se dozvíte ZDE. Temnoplodec černý je víceletý keř z čeledi růžovitých. Dorůstá výšky zhruba tří metrů a jeho známější názvy jsou aronie, černá jeřabina či černý jeřáb. Pochází ze severní Ameriky, v našich končinách ho můžeme potkat v zahradách či zplanělý – jeho plody chutnají ptákům, a ti tak jeho semena roznášejí dál.

Není těžké ho pěstovat, poroste na jakékoliv půdě a líbit se mu bude zejména na místě s dostatkem slunce a vyšší vlhkostí. Množíme ho semeny (vyséváme v předjaří či na podzim) nebo sazenicemi. Plody sklízíme od srpna, nejlepší však je počkat se sklizní po prvním mrazíku – plody pak nemají tak svíravou chuť.

Temnoplodec obsahuje antokyany, vitamíny řady B, niacin, riboflavin, vitamíny C, K, E, třísloviny, železo, jód a kyselinu listovou. Tělu je prospěšný právě díky vysokému obsahu vitamínů, navíc podporuje látkovou výměnu. Výrobky z něj nebo s ním, například šťávu, lze zakoupit v prodejnách se zdravou výživou. Pokud ale máte to štěstí, že temnoplodec roste na vaší zahradě (nebo jste dostali misku plodů), můžete si připravit například Likér z aronie Potřebujeme: • 250 g zralých plodů temnoplodce • 500 ml vodky • 150 g cukru • 150 ml vody Jak na to? Plody aronie vložíme do uzavíratelné nádoby a mírně je pomačkáme – například vařečkou. Zalijeme vodkou a uzavřeme. Necháme na světlém, teplém místě tři týdny stát, občas protřepeme. Po třech týdnech přecedíme, plody dobře vymačkáme. Svaříme cukr s vodou, necháme vychladnout a smícháme s přecezenou tekutinou. Pokud je likér příliš sladký, mírně zředíme destilovanou vodou. Naplníme do lahví, uzavřeme a necháme další měsíc odstát. A bez alkoholu? Nejste fanouškem alkoholických nápojů? Připravte si aroniovou šťávu! Při její přípravě je důležité dbát na čistotu práce a použít jen vyvařené láhve – nezapomeneme vyvařit i uzávěry.

Potřebujeme: • 1 kg plodů temnoplodce • převařenou vodu • teploměr • velký hrnec • vyvařené lahve Jak na to? Plody temnoplodce rozmixujeme v mixéru a přidáme tolik vody, aby vznikla hustá tekutina. Tu naplníme do připravených lahví, dobře uzavřeme a v hrnci naplněném vodou do 2/3 výšky lahví sterilujeme 25 minut při 85 stupních. Po vychladnutí opatříme lahve etiketami a uchováváme v chladu a temnu. Takto připravenou šťávu pijeme zředěnou vodou, přidáváme ji do smoothies, případně ji můžeme mírně zředěnou přidat jako zálivku do ovocných salátů.