Cappuccino Panna cotta. Italská lahůdka podle foodblogerky

Panna cotta je klasický italský nepečený dezert, tradičně připravovaný ze smetany, vanilky a želatiny. Jeho příprava je velmi jednoduchá. Jen musíte pár hodin vydržet, než ztuhne. Jiné kouzlo v tom není. Protože ale vím, že hodně lidí se použití želatiny tak trošku bojí, připravila jsem pro vás video návod, jak si tento lahodný dezert udělat doma. Několik variant panna cotty už na mých stránkách najdete. Tentokrát jsem zvolila příchuť kávy pro milovníky cappuccina.

Cappuccino Panna cotta

5 g želatiny bez příchuti

100 ml uvařené silné kávy



100 + 150 g smetana na šlehání



100 g smetany na vaření



cca 30 g sladidla (med, kokosový cukr, datlový sirup, erythritol, xylitol aj. - konkrétní druh i množství zvolte podle vašeho výživového stylu)



špetka mleté skořice



Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Postup: Želatinu namočte podle návodu. Plátkovou na pár minut do studené vody a pak ji vymačkejte. Sypkou vmíchejte do trošky ohřáté smetany a nechte nabobtnat. Uvařte silnou kávu a přeceďte případnou sedlinu. Kávu smíchejte v hrnci se smetanou na vaření a přiveďte téměř k varu.



Pak plotýnku vypněte a do horké kávové směsi vmíchejte želatinu (vymačkanou plátkovou, nebo tu sypkou včetně smetany, ve které je namočená).

Za stálého míchání nechte opravdu dobře rozpustit. Pozor - želatina se nesmí vyloženě vařit, jinak by později neztuhla. Do směsi vmíchejte 100 g smetany na šlehání a podle chuti oslaďte. Již nevařte. Kávovou smetanu rozlijte do hrnečků či skleniček a dejte na alespoň 3 hodiny vychladit do lednice. Před podáváním vyšlehejte ze 150 vychlazené smetany šlehačku. Ozdobte s ní vychlazenou panna cottu a jemně poprašte skořicí.

Hned podávejte.