Vařte levněji z běžných surovin. Zkuste carpaccio z celeru podle šéfkuchaře

CELEROVÉ CARPACCIO Ingredience Celer: 4 menší celery

sůl

mletý pepř

čerstvé bylinky (saturejka, tymián)

zauzená paprika

mletý kmín

olej Nakládané cibulky: 5 drobných cibulek

zálivka (sůl, cukr, ocet, voda, bobkový list, celý pepř) Houbový vinaigrette: 3 lžíce jablečného octa

50 ml řepkového oleje

50 ml houbového oleje

150 g plnotučné hořčice

sůl

mletý pepř 1. Celerové bulvy dobře očistíme, osušíme, neloupeme. Z najemno nasekaných bylinek, papriky, soli, pepře, kmínu a oleje připravíme pastu a na bulvy ji ze všech stran naneseme. Poté je přendáme na mřížku a necháme asi hodinu zaschnout. Troubu předehřejeme na 150 stupňů a celer v ní pečeme asi 2 hodiny (měl by být takřka doměkka, ale ne zcela, tzv. na skus). Necháme vychladnout a nakrájíme na tenké plátky. 2. Cibulky: Z vody, octa a koření svaříme sladkokyselý nálev (množství jednotlivých surovin podle chuti) a necháme zchladnout. Cibuli oloupeme, překrojíme a opatrně rozebereme na jednotlivé listy. Ty ponoříme do nálevu a ponecháme v něm do úplného vychladnutí. Pak přendáme do skleničky a uložíme do chladu. 3. Houbový vinaigrette: Přísady vyšleháme do jemné emulze. 4. Celerové plátky složíme do talíře, lehce osolíme, pokapeme vinaigrettem a doplníme naloženou cibulkou, popř. hořčicí, lístky šťovíku apod.