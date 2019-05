Celer s fazolemi v koprové omáčce. Netradiční kombinace chutná skvěle

Toto je velice neobvyklá kombinace surovin, z nichž se dá připravit koprová omáčka. Recept vznikl v době, kdy jsem se snažil v pokrmu nahradit tofu. Nejprve zvítězily velké bílé fazole a postupem času jsem přidal i celer. Vzniklo tak jemné, zdravé a poměrně jednoduché jídlo. Aby tento pokrm byl zcela bez sóje, vybral jsem ke zjemnění rýžovou smetanu, která má poměrně neutrální, nasládlou chuť a do omáčky se skvěle hodí.

Celer s fazolemi v koprové omáčce

4-5 porcí 12 h (máčení fazolí) + 45 min (vaření fazolí) + 25 min (příprava)



150 g velkých bílých fazolí

500 g celeru



4 lžíce slunečnicového oleje



2 střední cibule



1 lžíce zeleninového bujonu (například Würzl)



1 lžička soli

3 lžíce umeocta



1 lžíce tmavého třtinového cukru



200 ml rýžové smetany



2 lžíce tapiokového škrobu (může být i kuzu nebo kukuřičný)



malý svazek čerstvého kopru



Postup: Den předem namočené fazole slijeme, propláchneme a vaříme ve větším množství osolené vody, dokud nezměknou (trvá to asi 45 minut). Uvařené fazole scedíme a necháme přikryté pokličkou. Celer oloupeme, rozkrájíme na čtvrtiny a poté na libovolné plátky. Na rozehřátém oleji osmahneme najemno nakrájenou cibulku do růžova. Zalijeme 800 ml vody, přidáme celer, bujon a sůl a vaříme do poloměkka.

Přilijeme umeocet, přidáme třtinový cukr, vsypeme scezené fazole a ještě minutku povaříme. V malém množství vlažné vody rozmícháme škrob, který přilijeme do omáčky a ještě chvilku povaříme. Hrnec s omáčkou odstavíme z plotny, vmícháme rýžovou smetanu a přidáme nasekaný kopr.

Vhodné přílohy: knedlík, brambory nebo rýže natural