ČERNÝ: Kuchařům stačí, když se vyfotí na výdeji, jak pinzetou servírují jídlo a poté sledují lajky

Už nějakou dobu kolem sebe pozoruji, že mladá generace kuchařů žije v jiné realitě, než je skutečnost. A jsou překvapeni a možná i v šoku, že vaření není jen o hezkých fotkách, ale jde o fyzicky i psychicky náročnou práci, ke které patří pokora a vášeň.

Prostor sociálních sítích zapříčinil, že stejně jako můžeme vidět krásné ženy ve snových stories, které ukazují bezchybný život, tak i dost mladých kuchařů žije svůj život plný hezkých fotek a videí ze servisu, ale v obou případech si myslím, že tento svět je daleko mimo realitu.



Mladá generace kuchařů už není zvyklá zatnout zuby a makat, dokud práce není hotová. Bez odmlouvání a koukání do telefonu. Ze zkušenosti vím, že mladí kuchaři nemají touhu se zlepšovat a jejich cíle nejsou vůbec vysoké. Možná je to tím, že mají mety nastavené podle toho, co viděli v příspěvku u svého spolužáka nebo instakuchaře. A bohatě se spokojí, že mají napsáno v životopise – pracoval jsem v Alcronu 3 měsíce. A jejich poslední den se nechají vyfotit na výdeji, jak pinzetou servírují jídlo a poté sledují přibývající lajky. Ale že tři měsíce spolupráce bylo spíše utrpení, už nikde nenapíší.

Myslím si, že tento problém přichází už od školy. Studenti mají velkou volnost a nikdo je nenutí, aby pořádně pracovali. Možná to ani úplně nejde, kvůli různým školním nařízením. A je to škoda. Už v počátku musí pochopit, že kuchařina je povolání, které vyžaduje víc než loupání brambor, zbožíznalství a servírování pinzetou. Jde o tvrdou práci, která umí neuvěřitelně vnitřně naplňovat. Je totiž plná emocí, které k jídlu patří.



I v Alcronu se chováme ke studentům v rukavičkách a jsme vůbec rádi, že přijdou do práce. Neměli by být spíš vděčni, že můžou být součástí takového provozu, kde se opravdu něco naučí? Bohužel součástí vaření byla a bude vždy oddanost, zapálení a troška sebeobětování, nejen dost pixelů na telefonu. A toto by si měl uvědomit každý, kdo by chtěl začít pracovat v gastronomii.