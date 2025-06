Díky vitaminu C a éterickým silicím se černý rybíz používá také v lékařství. Používá se při potížích se žaludkem, průjmům či artritidě. Díky flavonoidů, které nejvíce působí na cévy, má také ochranný vliv na buňky, orgány, cévy a zvýšení hladiny antioxidantů.

Lehký rybízový koláč

Na lehký rybízový koláč budete potřebovat 200 g hladké mouky, 50 g cukru krupice, 45 g másla, 1/5 kypřícího prášku, 3 lžíce podmáslí, 1 vajíčko a špetku soli. Z ingrediencí uděláme těsto. Poté rozmícháte dva tvarohy se lžičkou vanilkového extraktu, dvěma žloutky a cukr. Na závěr do směsi zašlehejte dva bílky metlou. Nahoru nasypte rybíz. Pečeme čtyřicet minut.

Šťáva z rybízu

Příprava rybízové šťávy je jednoduchá. Do hrnce dáme vařit vodu, přidáme očištěný a odstopkovaný rybíz a necháme přejít varem. Poté vložíme dva čajové sáčky a necháme louhovat. Poté vše přecedíme a osladíme třtinovým cukrem. Nápoj podáváme vychlazený s ledem.

Rybízová bublanina

Nejprve utřeme žloutky s cukrem a olejem, přidáme mouku a ke směsi pomalu přiléváme mléko. Do husté směsi vmícháme tuhý sníh z bílků, prášek do pečiva a cukr. Do máslem vymazaného pekáče nalijeme těsto (vymazaný pekáč nezapomeňte vysypat moukou). Na těsto pokládáme rovnoměrně kuličky rybízu. Poté pečeme zhruba hodinu.

Rybízová zmrzlina

Zkuste si připravit domácí rybízovou zmrzlinu. Budete potřebovat jen rybíz, smetanu a třtinový cukr. Nejprve rozmačkejte dostatečné množství očištěného rybízu a smíchejte jej s třtinovým cukrem. Do směsi přidejte smetanu a rozmixujte. Hotovou směs dejte do mrazáku minimálně na dvanáct hodin.