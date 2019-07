ČERNÝ: Ukládání ovoce a zeleniny. Příprava na zimu v plném proudu

Když jsem byl malý, vůbec jsem neviděl práci, která stojí za zavařováním ovoce a zeleniny. A moc jsem si toho popravdě nevážil. Vždy jsem očisťoval zaprášené sklenice a když jsem viděl, že rok leží ve sklepě, tak jsem to nechtěl jíst.

V posledních pár letech jsem si začal uvědomovat, že ty zaprášené sklenice vlastně dávají smyl.



Přes léto je možné koupit širokou škálu zeleniny a ovoce v té nejvyšší kvalitě a s plnou chutí. Ale sezóna jednotlivých surovin je většinou krátká. A například zavařování je velmi dobrá metoda, jak uchovat suroviny. Při zavařování kvůli vyšší teplotě bohužel vitamíny trochu ztrácejí na intenzitě. Ale díky různým druhům láků, co používáme, se potraviny nasáknou za nějakou dobu užasnou chutí. Základní lák, který praktikuji, je od mé babičky prověřený minimálně 50 let. Dovolím si tvrdit, že rodinný lák má téměř každý. Stačilo by se prohrabat doma recepty nebo se zeptat babiček či prababiček.

Zavařujeme i na sladko, takže na podzim a v zimě můžeme dát na menu třeba zavařený angrešt nebo černý rybíz. To je absolutní delikatesa, která autenticky přenese na plodný venkov.

Další prodloužení trvanlivosti je fermentace (kvašení) – v restauraci také používáme. Když přišla doba fermentace do Čech a všude byly kvašené ředkvičky, řekl jsem si, tenhle směr není pro mě. Postupně jsem měnil názor, když jsme s kolegy v Alcronu postupně pronikli do tajů fermentace. Nepoužíváme to u všech pokrmů, ale vím, že fermentovaná zelenina dokáže velmi oživit pokrm.

Musíme se řídit sezónností, ale díky praktikám jako je zavařování nebo fermentace můžeme posunout trvanlivost surovin. Dělali to naši předci, tak proč od toho dnes opouštíme? Je čas se surovinám více věnovat.