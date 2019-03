Česká klasika tak trochu jinak. Vyzkoušejte krůto-dýňo-zelo bez mouky

Na začátek chci poznamenat - jakkoliv vám bude recept připadat složitý a zdlouhavý, přečtěte si ho celý. Najdete v něm tipy na různé obměny a zjednodušení.

Krůto-dýňo-zelo

4 porce

Pečené zelí s masem

500 g červeného hlávkového zelí

250 g červené řepy



2 lžíce balzamikového octa



špetka mleté skořice



800 g krůtího masa s kostí (podle volby stehna, krky atd.)



1 lžička kmínu



sůl



Dýňové kostičky

1 kg dýně hokkaido nebo máslové

3 vejce



Smažená cibulka

30 g sádla

200 g cibule



Pečené zelí s masem

Hlávkové zelí zbavte středového košťálu a nakrouhejte na nudličky. Oloupanou čerstvou řepu nastrouhejte najemno. Zeleninu smíchejte s balzamikem, skořicí a solí. Promněte ji, aby pustila šťávu. Už v tento moment máte připravený skvělý čerstvý salát, který chutná skvěle i samotný nebo jako doplněk k předem připravenému masu. V případě, že chcete připravit pečené zelí, směs rozložte do pekáčku (včetně šťávy) s víkem či jiné vhodné uzavíratelné pečicí nádoby. Navrch položte maso, které jste osolili a posypali kmínem (lze použít celý i mletý).

Pekáček zaklopte a vložte do trouby vyhřáté na 150 °C. Bez nutnosti podlévání či promíchávání zde nechte zelí s masem péct 2,5-3 hodiny podle druhu masa, které jste zvolili. Mělo by být krásné měkké a samo se oddělovat od kosti. Po upečení maso oberte a natrhejte či nakrájejte na malé kousky.



Dýňové kostičky

Máslovou dýni oloupejte, hokkaido stačít omýt. Zbavte ji semínek a měkkého středu a nastrouhejte najemno. Nastrouhanou dýni vložte do velkého síta, promněte se solí a nechte pár minut pustit šťávu. Pak ji přes čistou bavlněnou utěrku či netkanou textilii co nejlépe vymačkejte. Z původní gramáže by vám měla zůstat polovina v podobě sušší směsi. Vymačkanou dýni smíchejte s vejci.

Teď záleží na vás, nakolik si chcete hrát. Pokud se chcete držet receptu, připravte si formu na muffiny. Pokud máte silikonovou, můžete ji použít přímo. Jinak jednotlivé formičky vystelte kouskem pečicího papíru, aby se vám těsto nelepilo na okraje a košíčky šly dobře vyloupnout. Nejlépe to půjde tak, že kousky papíru zmačkáte, namočíte a co nejlépe vymačkáte. Půjdou pak lépe tvarovat.

Připravené formičky naplňte troškou dýňové směsi a vytvarujte do košíčků. Pokud se vám s tím nechce piplat, klidně udělejte na plechu vyloženém pečicím papírem placičky. Anebo dýni ani nestrouhejte a nemíchejte s vejci a upečte ji nakrájenou na kostičky. I to bude skvěle fungovat.

Košíčky či placičky vložte do trouby, ze které jste vyndali upečené zelí s masem a zvedli teplotu na 180 °C. Pečte je, dokud nezačnou zlátnout a půjdou snadno odlepit od papíru či silikonu. To bude trvat 25-30 minut (podle síly těsta a výkonu vaší trouby).

Smažená cibulka

Zatímco se pečou dýňové košíčky, nakrájejte si na tenké nudličky cibuli, osolte ji a za vyšší střední teploty ji na sádle opečte dozlatova.

Podávání

Upečené dýňové košíčky naplňte upečeným zelím, navrch dejte trošku masa a osmaženou cibulku. Pokud jste připravili placičky, podávejte je obdobným způsobem nebo klasicky jako přílohu k upečenému kusu masa a hromádce zelí. Tohle jídlo chutná skvěle nejen teplé, ale i za studena jako netradiční snack.