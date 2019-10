Česká kuchyně je výborná, ale úplně jiná. Největší rozdíl je v bylinkách, říká kuchař z Nepálu

Kuchař Shajan Thokar z Nepálu se do Česka přestěhoval, když dostal nabídku od šéfkuchaře Jiřího Štifta vařit v jeho restauraci. „Čeští hosté jsou upřímní a přátelští. Jsem tu zatím krátce a mám zkušenost jenom ze Sii, ale rozhodně si nemůžu stěžovat. Ano, opravdu mě jejich chování těší,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Pocházíte z Nepálu, jak dlouho žijete v České republice a proč žijete zrovna tady?

V České republice jsem poměrně čerstvě, asi 10 měsíců, ale jsem tu rád. Přijel jsem sem kvůli práci v restauraci.

Lidovky.cz: Ochutnal jste už něco z české kuchyně? Máte ji rád nebo zůstáváte věrný Asii?

Ano, české jídlo mám rád a měl jsem ho už mnohokrát. Jsem kuchař, takže miluju a respektuju všechny národní kuchyně. Když jsem sem přijel, první, co jsem udělal, bylo, že jsem šel do české restaurace na jídlo. Moc mě zajímalo, jaké bude. Dal jsem si česnečku a vepřovou pečeni s knedlíky. Bylo to vynikající.

Lidovky.cz: Našel byste nějaké shodné rysy, mají česká a asijská kuchyně něco společného?

No... moc společného toho opravdu nemají. Snad jen třeba plnění knedlíčky Dim Sum, které máme v restauraci jsou trošku podobné vašim plněným knedlíkům.

Lidovky.cz: Jaké jsou největší rozdíly mezi českou a asijskou kuchyní?

Největší rozdíl mezi českou a asijskou kuchyní je v koření, bylinkách a omáčkách. V Asii se při vaření hodně používají sójová a ústřicová omáčka, které mají výraznou chuť, dále pak chilli pasta, kurkuma, římský kmín a tak dále. Naopak česká kuchyně používá pepř, kmín, sladkou papriku, muškátový oříšek.

Lidovky.cz: Co vás baví na práci v restauraci nejvíce?

Jsme opravdu dobrá parta, máme schopné vedení, Jirka Štift je největší profík na asijskou kuchyni v Česku, líbí se mi pracovní prostředí, interiér v restauraci je pecka. A když máme hodně práce, rozdělujeme si ji a pomáháme si navzájem.

Lidovky.cz: Jak ses dostal k práci v renomované pražské restauraci v centru Prahy?

Jak jsem říkal, dostal jsem nabídku. Tehdy jsem pracoval v Bahrajnu. Našel si můj životopis na LinkedIn, napsal mi e-mail a pozval mě na pracovní pohovor, na základě kterého si mě vybral. A tak jsem tady. A nelituju.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte české hosty? Překvapuje tě jejich chování u stolu?

Čeští hosté jsou upřímní a přátelští. Jsem tu zatím krátce a mám zkušenost jenom ze Sii, ale rozhodně si nemůžu stěžovat. Ano, opravdu mě jejich chování těší.

Lidovky.cz: Čím se vyznačuje nepálská kuchyně?

Nepálská kuchyně obsahuje spoustu chutných pokrmů, ale nejznámější jsou knedlíčky MoMo, thukpa, dhido, gundruk nebo dhal bhat. Všechno je vynikající a určitě můžu doporučit.