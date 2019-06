Chystáte se grilovat? Tady je 5 věcí, které byste měli vědět

Praha Krkovička je stále oblíbenější než grilovaný lilek. Průměrný Čech také dá přednost soukromí zahrady před veřejnými piknikovými místy. Přečtěte si, jak aktuálně vypadá grilování po česku a jestli u nás mají šanci gastronomické trendy.

Kolik dát za gril?

Nejlevnější grily na trhu se dají sehnat za méně než dvě stovky. Cena těch nejdražších profesionálních modelů se zas může vyšplhat i přes 100 tisíc. Z průzkumu Seznamu vyplývá, že většina českých domácností se ale spokojí s grilem v průměru za 3 300 korun. Pravidelně grilují čtyři pětiny lidí, ukázal průzkum společnosti Seznam.cz, kterého se zúčastnilo bezmála 1000 respondentů.

Na čem grilovat?

Přesto, že rozpálení i příprava na uhlí trvá déle, Češi stále dávají přednost klasickým grilům na uhlí. Čím dál větší oblibu získávají i elektrické stolní grily, a to zejména u mladších generací. „Co se týče chuti, tak je nejlepší grilovat na dřevěném uhlí. Je to zároveň nejsložitější,“ říká šéfkuchař brněnské restaurace Signature Pavel Veltruský. Grilování na elektrickém grilu je podle něho sice nejjednodušší, ale na chuti masa není znát. Za pravdu mu dává i šéfkuchař sítě hotelů Orea Zdeněk Křížek. „Existují názory, že třeba plynový gril je čistější. Nejde z něho takový kouř jako z grilu na uhlí. Lidé ale přece grilují i proto, aby dosáhli autentické chuti z grilování,“ vysvětluje Křížek.

Kde grilovat?

Češi stále dávají přednost domácímu grilování. Nejlépe venku na zahradě. Grilování si ale chtějí užít i lidé velkých městech. Oblibu získávají tak i veřejná pikniková místa. Ta pražská lze dohledat na stránkách Lesů hlavního města Prahy. Existuje i celorepubliková interaktivní mapa, kam se dají místa vhodná ke grilování i přidávat. Příprava jídla na sdílených grilech je však stále málo rozšířená. Přesto tam aspoň někdy jídlo připraví téměř čtvrtina lidí. Sdílené grily využívají hlavně Pražané.

Co Češi rádi grilují?

Největšími fanoušky grilování jsou obyvatelé menších obcí a Prahy. Na grilu mají nejraději kuřecí a vepřové maso či uzeniny. „U žen, mladší generace a lidí z hlavního města je také oblíbená grilovaná zelenina, muži si vedle klasiky zase častěji dopřejí mleté a hovězí,“ uvedl uživatelský a marketingový výzkumník Seznam.cz Darek Pikálek. Hodně oblíbený je i hermelín. Různé druhy grilovaných sýrů si dopřávají zhruba dvě pětiny respondentů. „Oblibu získávají i grilované hamburgery. Pokud je chtějí Češi ozvláštnit, nejčastěji je ochucují pivem nebo plní trhaným masem. Ženy a mladí si dají rádi i vegetariánský burger bez masa,“ přiblížil Pikálek preference Čechů. Narůstá i zájem o miniburgery, které vyzkoušela jen desetina dotázaných. Většina by se ale jeich ochutnání nebránila. Starší lidé ale burgerům na chuť stále nepřišli.

Češi stále v hojné míře kupují naložené marinované maso na gril. „Umíte si představit jaké maso do takových marinád dávají? Asi takové, které by už jinak nebylo prodatelné. A to jíst určitě nechcete,“ kritizoval to již dříve Jan Punčochář v jednom z článků pro LN.

Co je hit letošního léta?

Stále větší popularitu v Česku získává vietnamská chilli omáčka Sriracha přezdívaná asijský kečup. Omáčka původem z Thajska obsahuje směs chilli, cukru, soli a česneku. Dá se koupit, ale lze ji namíchat i doma.

„V posledních letech pozorujeme boom asijské kuchyně,“ potvrzuje šéfkuchř Zdeněk Křížek. Sriracha se používá často ve vietnamské kuchyni. Můžete ji ale použít i jako ingredienci do dalších omáček. Zdeněk Křížek doporučuje Srirachu smíchat s majonézou, přidat trošku čerstvé šťávy z limety, čerstvý koriandr a trochu palmového cukru. Vznikne tak skvělá kombinace vhodná právě ke grilovanému masu nebo k burgerům.

Hovězí burger se Srirachou, rukolou a avokádem