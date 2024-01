Co připravit na Nový rok k obědu? Přinášíme tři recepty z čočky

Čočka: 400 g čočky

1 lžička soli

2 bobkové listy

1 cibule

1 lžíce sádla

1 lžíce hladké mouky

4–5 lžic octa

1 lžička cukru Čočku propláchněte pod studenou tekoucí vodou a nasypte do misky. Zalijte dve centimetry nad čočku vodou z kohoutku a nechte jednu až dvě hodiny trochu nabobtnat. Vodu z namočení čočky slijte a čočku nasypte do hrnce. Přidejte bobkový list, sůl a zalijte tak, aby hladina vody byla asi tři centimetry nad ní. Přiveďte k varu a velmi zvolna zpola zakryté vařte přibližně hodinu, až čočka změkne. Mezitím oloupejte a nadrobno nakrájejte cibuli a rozpusťte sádlo v malém kastrůlku. Přidejte cibuli a na středním plameni chvíli duste, dokud nezměkne. Zasypte ji moukou a ještě asi minutu intenzivně míchejte, aby se mouka osmažila a vytvořila jíšku pro pozdější zahuštění. Odstavte stranou a nechte vychladnout. Jakmile je čočka uvařená, slijte zbývající vodu a zachyťte ji. Bobkový list odstraňte. Část horkého vývaru přilijte ke studené jíšce a metličkou rozmíchejte. Přilijte i zbytek, přiveďte k varu a nejméně pět minut povařte, aby se moučná chuť ztratila a omáčka zhoustla. Nezapomínejte pravidelně míchat, zahuštěné věci se s oblibou přichytávají na dno kastrůlku. Omáčku vraťte k čočce a promíchejte. Dochuťte postupně octem, to znamená po malých lžičkách a stále přitom ochutnávejte a hodnoťte stav kyselosti. Pak totéž zopakujte s cukrem, případně ještě osolte.