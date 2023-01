Neudělali jste čočku na Nový rok? Tady jsou recepty na čočkové hody podle šéfkuchaře Pavla Drdela

ČOČKOVÉ HODY Ingredience ČOČKA NA KYSELO ■ 250 g zelené čočky ■ 1 malá cibulka ■ olej (na opečení) ■ lžíce hladké mouky ■ 0,1 l zel. vývaru ■ 0,1 l starší kombuchy ■ sůl, mletý pepř ■ ochucený olej ■ čerstvé klíčky ČOČKOVÉ PYRÉ ■ 150 g čočky ■ 1 malá cibulka ■ olej na opečení ■ 2 lžičky zauz. papriky ■ čerstvá majoránka ■ 0,08 l oliv. oleje ■ sůl, pepř ČOČKOVÁ KLOBÁSA ■ 200 g vařené čočky ■ 2 lžíce oliv. oleje ■ 1 malá cibulka ■ půl čerstvé červené papriky ■ 1 stroužek česneku ■ půl lžičky zauzené papriky ■ 1 lžička sladké mleté papriky ■ sůl, mletý pepř ■ pohanková mouka dle potřeby 1. Čočka na kyselo: Čočku opakovaně propláchneme ve studené vodě a vložíme do většího hrnce s dostatkem vařící osolené vody. Vaříme jen krátce, do poloměkka. Scedíme a propláchneme ve studené vodě. Mezitím na pánvi opečeme dozlatova cibulku, zaprášíme moukou, krátce orestujeme, podlijeme kombuchou a vývarem a provaříme. Přidáme čočku, osolíme, opepříme, popřípadě ještě dokyselíme kombuchou, a svaříme do konzistence italského rizota. 2. Čočkové pyré: Čočku důkladně opláchneme ve studené vodě a v menším množství vody rozvaříme. V malém kastrůlku necháme na oleji zesklovatět cibulku, přidáme papriku, podlijeme trochou vody, osolíme, opepříme a přidáme k čočce. Ze směsi odvaříme tekutinu, stáhneme z ohně, přidáme lístky majoránky a olivový olej a umixujeme dohladka. 3. Čočková klobása: Na cibulce orestujeme na kostičky nakrájenou papriku. Až bude na skus, přidáme veškeré koření, čočku a důkladně promícháme. Přendáme do mixéru a rozmixujeme dohladka, zahustíme moukou a pak ze směsi tvarujeme párečky, které jednotlivě balíme do fresh fólie a důkladně utáhneme. Vaříme v pekáčku s vodou zhruba 20 minut. Dáme vychladnout a přemístíme do lednice. Před podáváním opečeme na pánvi nebo na grilu. 4. Do hlubšího talíře servírujeme čočku na kyselo spolu s nočky z čočkového pyré a opečenou klobáskou, zakápnuté olejem a ozdobené klíčky.