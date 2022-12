Čokoládová ganáž. Jak připravit dobrotu, kterou hravě slepíte cukroví

Tento recept může mít mnoho variant, ať už se jedná o druh čokolády, či o jiný element, který do čokolády přidáte.

Budete potřebovat:

550 g hořké čokolády 70% ( můžete ale použít i mléčnou nebo bílou)

500 ml smetany ke šlehání 33%

Příprava čokoládové ganáže je velmi jednoduchá, stačí dodržet pár pravidel a vznikne skvělý krém. Smetanu dáme do hrnce a necháme na sporáku ohřát. Ohříváme, dokud se ze smetany nebude kouřit. Mezitím si připravíme vedle do válce nebo do mísy nalámanou čokoládu. Když máme smetanu ohřátou, budeme ji postupně přidávat do čokolády. Pozor, přidáváme postupně a čokoládu mícháme ponorným mixérem, aby nám vznikla emulze. Tu pak mixujeme do hladkého krému. Nelekněte se, po přidání první smetany vypadá, že se směs celá srazila.

Takto vzniklou ganáž je možné dávkovat do uzavíratelných sklenic a skladovat v suchu a chladu. Nicméně pokud si chceme ganáž něčím ozvláštnit, můžeme přidat do hotového výrobku například kokos, citronovou kůru, pomerančovou kůru, kousky lískových ořechů anebo chilli. Ganáž můžeme chuťově pozměnit už na začátku přípravy tím, že do studené smetany přidáme skořici, tonku nebo jiné koření, které máte rádi.

Tato připravená ganáž může být i skvělým pomocníkem při lepení cukroví.