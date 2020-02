Bezedné slávky se špekem i asijské pečené bůčky. Čtyřicítka restaurací oslaví Tučný čtvrtek

Do oslav dnešního tzv. Tučného čtvrtku se letos zapojí 40 restaurací z Prahy, Brna, Plzně a Tábora. Kromě tučných masitých jídel budou podávat přídavky některých pokrmů zdarma, bezedné polévky nebo například bůček jako předkrm na účet podniku.

Loni se na podpoře této akce domluvily tři velké gastronomické skupiny - Together, Ambiente a La Collezione - s dalšími podniky, například Momoichi nebo Mr. HotDog. Letos se proti loňsku zapojilo o zhruba deset restaurací více. V dalším týdnu nastane Popeleční středa, se kterou přijde půst. Celý seznam restaurací je na webu.



Škvarky s limetkou

Například v pražském Bruxxu si budou moci zákazníci dát bezedné slávky se špekem, italskou klobásou a jablečným ciderem, restaurace Dish připraví jako pozornost podniku ke každému hlavnímu chodu šlehané uzené sádlo s chipotle, v Momoichi budou zdarma jako předkrm asijské pečené bůčky, Brasileira Slovanský dům a U Zelené žáby pak nabídnou škvarky s limetou.



Tučný čtvrtek se slaví v Polsku, Poláci se vydávají do cukráren a pekáren pro koblihy. Říká se, že kdo v poslední čtvrtek masopustu nesní alespoň jednu, tomu se nepovede dobře. Tučný čtvrtek je předzvěstí toho, že se blíží Popeleční středa a s ní pro křesťany i předvelikonoční půst.

Jíst a pít co to jde

Masopust ve své podstatě sice nemá podle katolické církve nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.



Kdysi panovalo přesvědčení, že v tento den, kterému se občas říká i „tučňák“, má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Také v neděli býval oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána.

V Česku loni podle odhadu ministerstva zemědělství konalo v ČR 102 000 domácích porážek prasat, jejich průměrná hmotnost činila 117 kilogramů. Meziročně se tak jejich počet prakticky nezměnil, zvýšila se ale porážková hmotnost.