Cuketám se také říká cukíny, oba názvy mají původ v italském výrazu pro tykev: zucca. Italové ale většinou používají zdrobnělinu - zucchine. K přípravě pokrmů se ale nepoužívá jen plod, mohou se spotřebovat také květy rostliny - především plněné. Mladé cukety navíc není třeba loupat.

Cuketa má velmi nízkou energetickou hodnotu, protože obsahuje kolem 90 procent vody, zbytek tvoří vláknina, minerální látky a karoten.

Pečená zelenina (Kuchařka pro mého muže)

2 nevelké cukety

2 mrkve

1 lilek

20 třešňových rajčátek

1 bramboru

1 žlutou papriku

2 červené cibule

5 stroužků česneku

2 větvičky čerstvého rozmarýnu

2 větvičky čerstvého tymiánu

6 lžic extra panenského olivového oleje

hrubozrnnou sůl a čerstvě mletý pepř

Postup: Ze všeho nejdříve si nachystej pekáček, v němž budete zeleninu péci. Je úplně jedno, jak vypadá a jaký má tvar, jediné důležité je, aby se do něj všechna zelenina pohodlně vměstnala. Také roztopte troubu, a to na 200 °C, v pozici pečení zdola i shora.

Následně se pusťte do přípravy zeleniny a tak, jak ji budete krájet, rovnou ji házej do nachystaného pekáčku. Cuketu a lilek opláchněte pod vodou a nakrájejte je na kostky o přibližné velikosti 2 cm x 2 cm. Mrkev oloupej a nakrájej na kolečka. Bramboru sloupněte škrabkou a nakrájejte ji na nevelké kostky. Třešňová rajčátka jen omyjte a nechte je být tak, jak jsou. Žlutou papriku opláchněte, rozkrojte ji, vyjměte z nitra její semínka a dužninu nakrájejte na proužky. Poté vybalte ze slupek obě cibule a rozkrojte je na čtvrtky. Česnekové stroužky nerozbalujte, přidejte je do pekáčku i se slupkou.

Nakonec k zelenině v pekáčku přihoďte celé větvičky rozmarýnu a tymiánu, něco málo hrubozrnné soli, přiměřeně čerstvě mletého pepře a celé osazenstvo štědře zakápněte olivovým olejem. Nyní si vykasejte rukávy a vlastníma holýma rukama to všechno promíchejte a promněte tak, aby se olivový olej dostal i k tomu poslednímu kousku zeleniny. Pak dejte pekáček se zeleninou do trouby.

Cuketové lasagne (Jana Florentýna Zatloukalová)

200 g suchých lasagní

400 g mladých cuket

250 g ricotty

250 ml smetany na vaření

100 g sýru feta

1 lžička soli

2 lžičky sušeného oregana

1 lžíce olivového oleje

200 g mozzarelly

Příprava: Zapékací nádobu (cca 20x30 cm) vymažte olejem. Cukety důkladně umyjte, odřízněte jim stopku a pak podélně nakrájejte na co nejtenčí plátky – nejlépe to jde na mandolíně. Ricottu rozmíchejte se smetanou, solí a oreganem. Do pekáčku narovnejte první vrstvu cukety – jednotlivé plátky klaďte částečně přes sebe. Zalijte částí (přibližně pětinou) ricottové směsi, posypte trochou rozdrobené fety, a na tento základ rozložte jednu vrstvu těstovin. Totéž opakujte ještě asi čtyřikrát. Do poslední vrstvy už nedávejte těstoviny. Pekáček zakryjte alobalem a pečte 30 minut v troubě předem vyhřáté na 220 stupňů. Poté odkryjte, poklaďte plátky mozzarelly a pečte ještě 5-10 minut, dokud se sýr nerozpustí a z části nezezlátne.

Double cuketová buchta (Veronika Koko Kokešová)

350 g mladých cuket

6 cuketových květů

200 g brambor

4 stroužky česneku

120 g uzeného sýra

3 malá vejce

6 lžic olivového oleje

9 g prášku do pečiva

120 g hladké mouky (nebo 60 g hladké mouky a 60 g strouhanky)

2 lžičky soli

čerstvé bylinky (petrželka, bazalka a podobné)

2 jarní cibulky

100 g slaniny (můžete vynechat)

1 lžíce sádla nebo másla + sádlo na vymazání

strouhanka na vysypání

Postup: Připravte si velkou mísu a struhadlo. Brambory nastrouhejte najemno, stejně tak i oloupané stroužky česneku. Nahrubo naopak sýr a cukety se slupkou. Mladé cukety strouhejte i s jádřincem, jinak měkký jádřinec ze středu odstraňte a zvažte pevnou část se slupkou. Přidejte vejce, olej, kypřicí prášek, mouku (nebo mouku se strouhankou) a sůl. Nasekejte bylinky, jarní cibulky, případně slaninu a vše smíchejte dohromady. Bylinky se stejně jako ve velikonoční nádivce ztratí v jakémkoli množství, takže přidejte všechno, co máte po ruce.

Rozehřejte troubu na 200 stupňů. Vymažte a vysypejte vhodný pekáč nebo zapékací misku. Vrstva těsta by měla být maximálně 2,5 cm vysoká, aby se buchta dobře propekla, byla šťavnatá, ale zároveň měla správný poměr dohněda opečených okrajů. Oberte cuketové květy, aby zbyly jen srostlé žlutozelené měkké okvětní listy, stopku a vnitřní ústrojí nepotřebujete. Rozložte je po celém povrchu těsta a jemně je zatlačte dovnitř. Jen díky tomu se nebudou pálit. Aby se přeci jen opekly dokřupava, poklaďte je kousky másla nebo sádla. Pečte v předehřáté troubě, po 15 minutách ztlumte teplotu na 180 stupňů a ještě 15 minut dopékejte. Buchtu krájejte teprve, když je vlažná. Tak ji můžete rovnou konzumovat, ale skvělá je i studená, nebo druhý den ohřátá v troubě.

Penne Carbonara s cuketami

6 ks cukety (menší)

500 g těstoviny penne

4 ks vaječných žloutků

100 ml šlehačky

2 hrstě jemně strouhaného parmezánu

olivový olej

pancetta (asi 12 silnějších plátků)

tymián

mořská sůl

čerstvě namletý černý pepř

Postup: Ve velkém hrnci dejte vařit těstoviny v osolené vodě tak, aby byly al dente, tedy na skus. Mezitím rozkrojte cukety podélně napůl, pokud jsou větší tak na čtvrtiny. Odstraňte vnitřní části se semínky a cukety nakrájejte šikmo na půlkolečka. Měly by mít zhruba stejnou velikost a tvar jako penne.

Do mísy dejte vaječné žloutky, přidejte smetanu a jednu plnou hrst strouhaného parmezánu a vše prošlehejte vidličkou. Lehce osolte a opepřete a dejte prozatím stranou. Rozpalte pánev a vlijte trochu olivového oleje. Osmažte na něm pancettu nakrájenou na proužky, dokud nebude křupavá a dozlatova opečená. Přidejte nakrájenou cuketu a čerstvě namletý pepř. Zasypte obranými a nasekanými lístky tymiánu a vše dohromady restujte, až cuketa mírně změkne a lehce zezlátne. Poté přidejte uvařené těstoviny, zamíchejte a odstavte.

Cuketové bramboráky

250 g cukety

250 g brambor

sůl

pepř

majoránka

2 stroužky česneku

olej na smažení

Postup: Nastrouhejte brambory a cuketu (i se slupkou) v poměru půl na půl, a přidejte ostatní suroviny: majoránku, trošku hladké mouky, jedno vejce, na konci i sůl. Jen s česnekem trochu opatrněji, ať je chuť cukety znát.