Cukety a spol. na tisíc způsobů. Pestrá rodina tykví patří mezi nejoblíbenější prázdninovou zeleninu

Cukety a další jim příbuzné tykve mají samozřejmě celou řadu společných rysů: třeba vysoký podíl vody v těle (kolem 90 procent) či obsah železa a hořčíku.

O poznání míň už ale tahle příbuznost platí o jejich vzhledu, což dobře dokládá výběr nejdůležitějších členů téhle rodiny: vedle cukety do ní totiž patří třeba patizon, připomínající strakatý atletický disk, či dýně nejrůznějších barev i velikostí. Ani doba dozrávání a sklizně je nijak úzce nepojí: zatímco sezona cuket a patizonů je teď v červenci na svém vrcholu (a proto se zde zaměříme především na ně), dýně si na tu svou ještě dobrý měsíc počkají.



BEZ TROUBY A BEZ SPORÁKU Zdravé zobání

Cukety se – na rozdíl od lilku – obejdou bez tepelné úpravy: dokud jsou mladé, chutnají trochu jako okurka či mladá kedlubna. Stačí je tak (neloupané) nakrájet a přidat do salátu. Nebo je můžete podobně jako mrkev či řapíkatý celer nakrájet na špalíčky, doplnit jogurtovým dipem a podávat jako zdravé zobání. Cuketové zavináče Kdo si chce s přípravou vyhrát víc, může zkusit sýrové rolky: cukety omyjeme (opět neloupeme) a nakrájíme na dlouhé tenké plátky (nejsnáz to jde škrabkou na brambory). V misce v poměru asi 1:1 smícháme libovolný sýr s modrou plísní s čerstvým smetanovým sýrem, přidáme trochu másla a nakrájenou petrželku. Na každý plátek cukety navršíme malé množství krému, srolujeme a necháme ztuhnout v lednici. Při podávání můžeme doplnit hořčičnou omáčku a kouskem bagety. Náplň lze obměňovat: kromě sýrů a bylinek se hodí i sušená rajčata či kousek uzeného lososa. Cuketové zavináče Raw špagety z cuket Raw špagety Největší cuketový hit poslední doby jsou ovšem „špagety“ – a není divu: uspokojí děti, dietáře i vyznavače raw food. Jsou lehké, takže na léto jako dělané, a přitom chutnají skvěle. Chcete-li mít špagety „jako doopravdy“, poohlédněte se po speciální škrabce, mandolíně, nástavci na struhadlo či takzvaném spiralizéru; s trochou šikovnosti ale nudličky vyrobíte i pomocí struhadla či škrabky na brambory. K ochucení (stejně jako u klasických špaget) se hodí libovolná omáčka či pesto, sázkou na jistotu jsou rajčata, bazalka a parmazán. Komu by vadila přirozená konzistence „al dente“ (a netrval na raw, tedy syrové úpravě), může cuketové nudličky ještě před ochucením krátce opéct či podusit na pánvi, aby změkly.

Zároveň je na tomto místě dobré připomenout, že ač je rodina tykví nebývale pestrá, nepatří do ní nepřehlédnutelně fialový baklažán – coby rostlina z rodu lilek má mnohem blíž například k bramborám anebo rajčeti.



Když je méně více

Ovšem zpět k tykvím a tomu, co je spojuje. Jak už bylo řečeno, na prvním místě je to vysoký obsah vody – a s tím úzce souvisí i jejich schopnost narůstat do leckdy kolosálních rozměrů. To je přitom výhoda jen zdánlivá: protože cukety a spol. rostou doslova jako z vody, musí být jejich pěstitel při sklizni rychlý a nekompromisní, tedy potlačit nutkání nechat plod vyrůst ještě alespoň o kousek a naopak jej utrhnout relativně brzy poté, co na něm ovadne květ. V opačném případě propásne chvíli, kdy je tahle zelenina křehká a jemná natolik, že se nemusí loupat ani zbavovat semínek a s chutí se dá jíst i zasyrova.

Dnes už naštěstí většina z nás ví, jaká velikost cukety (či patizonu) je „tak akorát“. Před lety, když se na tuzemských zahrádkách začaly objevovat, tomu tak ale zdaleka nebylo. Přirozená šetrnost a občas i chuť vytáhnout se před sousedy kázaly nechat je narůst co možná nejvíc. Výsledkem byly cukety velikosti dětských saní, se slupkou, která šla sotva okrájet, a plné stejně houževnatých semen. Samotné dužiny v nich tak paradoxně zbylo pramálo, zato odpadu byla pokaždé hromada. A protože dužina přezrálých plodů nestála za moc, používala se hlavně do jídel, kde příliš nerušila, nejčastěji do „bramboráků“, různých čalamád a buchet na plech.

Škoda zůstat u bábovky

Obojí je přitom špatně. Cuketa i většina jejích nejbližších příbuzných chutná nejlíp mladá a hlavně tam, kde má své místo. Konkrétně? V případě opravdu mladých křehkých plodů například v čerstvých salátech: minimum kalorií, zato překvapivě jemná chuť zaručeny (víc konkrétních tipů, jak s cuketami a spol. nakládat bez nutnosti zapínat troubu nebo sporák, najdete v samostatném sloupečku vlevo).

V teplé kuchyni tykvím sluší snad všechny myslitelné úpravy: vaření, smažení, grilování, plnění a zapékání, hodí se do nejrůznějších ragú stejně jako k napíchnutí na jehlu – třeba proložené kousky drůbežího masa a barevnou paprikou. Koneckonců ani už zmíněné čalamády, placičky, bábovky a jiné buchty není důvod zatracovat – těsto díky nim příjemně zvláční a hlavně: spousta z nás je jednoduše má ráda. Jde o to, že by byla škoda zůstat jen u nich.

Dobrým inspiračním zdrojem cuketových jídel může být Itálie a vůbec Středomoří, kde mají s vařením z nejrůznějších tykví mnohem bohatější zkušenosti než my. Nabízí se kombinace s těstovinami, ještě o něco zajímavější jsou ale zdejší zeleninové polévky a směsi jako minestrone nebo caponata, původem sicilská dušená zelenina, která nemá daleko k našemu leču, kromě paprik a rajčat ale zapojuje do hry taky lilek, kapary či olivy – a samozřejmě cuketu. Původem italský je také recept na plněné cuketové květy, obvykle smažené v tempurovém, vinném či jiném těstíčku. To by nemělo být příliš husté, protože pak by jej na kvítcích ulpívalo příliš – a to by zase přehlušilo jejich jemnou chuť.

Jednoduše na grilu. I tak lze zpracovat cukety.

Jemnost je ostatně vlastní nejen květům, ale cuketám a dalším tykvím jako takovým. Při jejich úpravě je tak třeba mít neustále na paměti, že jakýkoli výraznější chuťový doprovod je snadno přehluší. V receptu na ratatouille, který najdete dole na této stránce, patří k takovým nápadným surovinám především bazalka. O tom, zda do směsi patří, nebo ne, nemají jasno ani ve Francii, kde je doma: pro některé zdejší kuchaře je zkrátka příliš výrazná. Pokud patříte k jejím stoupencům, samozřejmě ji do své „ratatule“ směle zapojte, znovu se ale držte hesla, že méně bývá více.