Dýňová kešu bábovka se skořicí bez mouky i cukru. Jak na ni?

Dýni vážně miluju. Málokterá surovina je tak neuvěřitelně variabilní. Sluší jí to nejen ve slaných receptech, ale i v těch sladkých. Jako třeba v téhle kešu bábovce, vonící po skořici a hřebíčku. Recept sice vznikl na konci léta, ale úplně se s tímhle dezertem vidím zachumlaná do deky, po ruce s šálkem dobré kávy a v televizi puštěné staré klasické pohádky.

Dýňová kešu bábovka se skořicí

180 g nepražených kešu

150 g dýně hokaido nebo máslové

3 žloutky



1-2 lžičky mleté skořice



1/3 lžičky mletého hřebíčku



špetka strouhaného muškátového oříšku



sladidlo podle stravovacího stylu a chuti, případně zcela bez (kešu jsou sladké sami o sobě)



3 bílky



3 g prášku do pečiva



Posypka

40 g kešu

1 bílek



1/2 lžičky mleté skořice



Poleva

40 g nepražených kešu

10 g másla nebo ghee



80 g smetany nebo ořechového mléka



Postup přípravy: Umelte najemno kešu ořechy (včetně těch na polevu a potřebné množství si pak odsypte stranou). Pro hebkou strukturu bábovky je nutné, aby výsledná mouka byla opravdu jemná, bez větších kousků.

Rozmixujte dohladka syrovou dýni zbavenou semínek a nakrájenou na kostičky (hokaido stačí omýt, máslovou oloupejte), 3 žloutky, mletou skořici, hřebíček, muškátový oříšek a zvolené sladidlo dle chuti. Do dýňové směsi přimíchejte rozemleté kešu ořechy a vypracujte do hladkého řidšího těsta.

Ze 3 bílků vyšlehejte pevný sníh. Až začne tuhnout, přisypte prášek do pečiva a pečlivě zapracujte. Sníh po částech jemně vmíchejte do kešu těsta.

Lucie Grusová o sobě Vaření jídla mě provází od dětství, bavilo mě už jako malou holku. Mé počátky ale nebyly o vaření zdravého jídla. Naopak. Ke kvalitní stravě jsem se musela prokousat hodně špatným jídlem. Následné zdravotní potíže a nadváha mě donutily podívat se na potraviny z nového úhlu. Začala jsem se v oblasti stravování vzdělávat. Zjišťovat, jaký dopad na mé tělo mají jednotlivé suroviny, objevila jsem nový svět vaření. Váha začala po mnoha neúspěšných pokusech výrazně klesat, zdravotní potíže zmizely. Dnes vím, že strava bez lepku, Paleo nebo Primal je pro mě správnou cestou. Není podstatné jakou “nálepku” stravování dáte. Není to dieta, ale důležitá pravidla a doporučení. Podstatné je, jak na mé tělo jídlo působí, jestli mi energii a zdraví dává, nebo bere. Více se dozvíte na webových stránkách.

Nadýchané těsto nalijte do bábovkové formy. Pokud používáte jinou než silikonovou, doporučuji ji důkladně vymazat máslem a vysypat najemno umletými ořechy.



Počítejte s tím, že těsto ve formě nabude, takže by mělo sahat několik centimetrů pod okraj. Pokud vám těsto zbude, nebo se obáváte vyklopení bábovky z formy, můžete ho rozlít do menších formiček anebo jednoduše použít dortovou formu nebo plech vyložený pečicím papírem.

Připravené těsto vložte do trouby předem vyhřáté na 160 °C a pečte podle velikosti formy. Těstu vylitému na plech stačí cca 20 minut, v muffinkách cca 30 minut, v širší dortové formě cca 45 minut a malá bábovka na 6 porcí bude potřebovat cca 1 hodinu. Během pečení troubu neotvírejte, ať těsto zbytečně nespadne.

Na konci propečenost těsta vyzkoušejte zapíchnutím špejle. Pokud ji po pár vteřinách vyndáte zcela suchou, můžete troubu vypnout. V opačném případě ještě pár minut pečte.

U bábovky a vyššího dortového korpusu doporučuji nechat formu s těstem ještě 10 minut dojít ve vypnuté troubě s pootevřenými dvířky.

Při použití silikonové formy nechte těsto před vyklopením nejprve vychladnout. U ostatních forem naopak bábovku vyklopte ještě teplou, po pár minutách po vytažení z trouby.

Posypka: Kešu ořechů rozdrťte na kousky. Lze je zabalené v sáčku rozbít paličkou na maso anebo jednoduše rozlámat v prstech.

Smíchejte je s bílkem a skořicí a směs rozprostřete na pečicí papír.

Vložte je do trouby vyhřáté na 160 °C. Po pár minutách upečenou směs nalámejte na malé kousky a vraťte do trouby, dokud nebudou ořechy při doteku šustit a krásně se vypečou dokřupava. Trvá to cca 20 minut.

Poleva: Předem umletých kešu, které jste si dali stranou, rozmixujte spolu s máslem ještě více najemno, až do podoby hustého krému. U menšího množství ořechů je bohužel problém s tím, že většina mixérů je příliš velkých a takhle malé množství nezpracují. I když k tomu mlýnek není určený (!), osobně ho používám i na přípravu malého množství ořechového másla. Stačí ho pak zevnitř co nejrychleji po použití otřít vlhkým hadříkem.

Samozřejmě lze tento krok přeskočit a na polevu použít zakoupené kešu máslo, nebo polevu úplně vynechat. Ořechové máslo smíchejte se smetanou a vytvořte tak hustý, ale částečně tekutý krém. Udržujte ho v pokojové teplotě, v lednici by příliš ztuhl.

Vychladlou bábovku polijte polevou a jemně poprašte skořicí. Těsně před podáváním ji posypte i křupavými ořechy.