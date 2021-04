Ferrari v pekárně. Kváskové loupáčky, focaccia a tyčinky, které si musíte rezervovat

Před třemi lety to začalo pečením v garáži a rozvozem na kole. Před pár měsíci se však manželský pár Antonio a Michaela Carliniovi usadili v kamenné pekárně a šmrncovním způsobem propojují české a italské chutě. Zákazníkům vyrážejí dech zejména svými kváskovými loupáčky.

Loupáček je asi to poslední, co bych si v italské pekárně vybrala, jenže tady rozhodně stojí za to. Když mě slečna za pultem vybídne, ať zkusím jejich plněný loupák, vykulím oči a prosím ten s lilkem, olivami a rukolou. Chvíli pak nechápu, co mám vlastně v puse. Chuť loupáčku má snad každý Čech zakódovanou v DNA, ale tento je tak provokativně jiný!