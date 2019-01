Gourmet Pauza: férové ceny a poloviční porce bez problémů či řečí

Možná tudy jezdíte tramvají nebo procházíte cestou do práce, ale nikdy vás nenapadlo nakouknout dovnitř a vejít? Není divu, Lidická ulice poblíž pražského Anděla k línému korzu zrovna nevybízí, poslední dobou se to tu ale díky nově vznikajícím podnikům začíná měnit.

GOURMET PAUZA Lidická 19 Praha 5 www.gourmetpauza.cz



Na tomto zcela nečekaném místě si dvě dámy – matka s dcerou – otevřely zcela nečekaný podnik, který sází na řadu trumfů: otevřeno má denně od časného rána do večera, takže tu můžete posnídat, poobědvat, povečeřet či jen tak pomlsat, vaří se tu moderně a chutně, ale přitom vyváženě a zdravě, přičemž pamatováno je i na cenově zvýhodněnou polední nabídku, brunche a libovolné soukromé akce. Nechce-li se vám sedět u vysokých stolů v přední, originálně designované části s pohledem do rušné ulice, můžete si zalézt do intimnějšího „obýváčku“ s proutěnými křesílky a polštáři, odkud je oknem výhled do klidného vnitrobloku. Přesně to jsme udělaly i my.



Při pohledu do jídelníčku jsme se rozhodly zkřížit denní nabídku se stálou, abychom si o kuchyni udělaly ucelenější představu – konkrétně celerový krém (39,-) s teplým salátem z grilované zeleniny s kozím sýrem (185,-) a risotto (169,-) s tandoori krůtou a domácími zeleninovými hranolky (239,-).

Celerový krém, servírovaný ve velkém bílém talíři, je hustý a chutná dominantně a pouze – byť nepřekvapivě – po celeru. Dochucený je jen přiměřenou dávkou smetany, hrubě drceným pepřem a pár snítkami pažitky navrch.

Žádný chuťový ohňostroj sice nepřináší, jako první vlaštovce mu však fandíme a těšíme se na pokračování.

Velký talíř grilované zeleniny by byl před hlavním chodem příliš, číšník však pohotově nabídl poloviční porci. Jak úlevné a sympatické! (Jistě jste se už setkali se situací, kdy kvůli rozkrojení kozího sýra či jiné ingredience v salátu není možné dopřát si pokrm v poloviční velikosti; 1:0 pro obsluhu.) V kuchyni kromě ogrilovaného kozího sýra ochotně rozkrojili i vynikající žitný toust, spočívající na lahodně ochucené hromádce žlutých a červených paprik, lilků a cuket, jejichž konzistence je (opět bravo, nestává se často...) dokonale měkká a stravitelná, přitom ale rozhodně ne kašovitá. Celou kreaci pointují balzamikový krém a opražená slunečnicová semínka.

Hodnocení Jídlo: 8,5/10

Obsluha: 5/5 Prostředí: 4,5/5 Value for money: 5/5

I italské risotto z denní nabídky se nám zavděčilo: kombinace šťavnatých křupavých baby krevet, rýže s červenou cibulí, bílým vínem, plátky parmezánu a spoustou čerstvého posekaného koriandru s kouskem limety navrch je chuťově vynikající; aromatický koriandr s limetkou navíc tradičně italskému pokrmu dodávají zajímavý asijský štych. Jedinou výhradu bychom měly k trochu příliš uvařené rýži a množství olivového oleje, který sice milujeme, nicméně tady celým pokrmem prostupuje až příliš. Kořeněné krůtí maso bylo na indický způsob opečeno a pokrájeno na tři úhledné plátky a následně přelito poměrně sladkou omáčkou z rajčat. Příjemným překvapením je jeho šťavnatost. K masu se podávají velmi chutné domácí hranolky z pečené mrkve, petržele a celeru a vynikající koriandrová majonéza, jíž bychom klidně snědly celé vědro. Překrásnou barevnou kompozici dotváří svěže zelený salátek a dílek limetky.



Jako dezert volíme mrkvový dort z vitríny (75,-) a grilovaný ananas (135,-). Dort naprosto odpovídá představě o tomto druhu spíše hutnějšího moučníku, krém byl však namíchán zdravě, do tvarohova. Za nás by mohl obsahovat i větší množství mrkve, máme rády spíš „mokřejší“ variantu.

Druhý dezert? Dva půlterče dozlatova ogrilovaného ananasu jsou vynikající, šťavnaté, navinule sladké, a tudíž příjemně kontrastují s domácí skořicovou zmrzlinou. Další složku tvoří už jen malý kopeček šlehačky, pár ostružin, obří kanadská borůvka a jemný posyp drcenými pistáciemi. Konečně dezert přesně podle našeho gusta – lehký, osvěžující a nepřeslazený.

Platíme 978 korun, dopíjíme slušnou kávu ze stáje La Boheme a rekapitulujeme dnešní oběd. Až na drobné výhrady jsme byly velmi spokojené jak s obsluhou, tak s jídlem, dvě rozdílné koncepce obou místností interiéru jsou nám tak trochu hádankou, ale to už je otázka osobního gusta. Do Gourmet Pauzy se určitě vrátíme, podnik nám přirostl k srdci, stejně jako zdejší ceny, jež jsou vzhledem k předvedené kvalitě rozhodně férové.