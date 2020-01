Granola, jedlé květiny a asijské měkké bulky. Cukrářské trendy podle Josefa Maršálka

Česká cukrařina a její návrat k základům, poctivá rukodělná práce, klasické zákusky z nejlepších ingrediencí a připravené s respektem. Máslo, čokoláda, ořechy, marcipán. Nejen o těchto trendech píše ve své nové knize Moderní česká cukrařina Josef Maršálek, cukrář a porotce z televizní soutěže Peče celá země.

Pořad se zaměřuje na soutěžení amatérských pekařů. Česká televize v současnosti na svých stránkách i vysílání vybízí lidi, kteří rádi pečou, aby se do soutěže přihlásili.

Ohledně trendů radí porotce následovně. „Jedlé květiny budou všude, živé či sušené, mražené či kandované. Opět to evokuje jistý posun a návrat člověka zpět k přírodě. Müsli a granola zažívají obrovský comeback a jejich součástí se stávají ty nejdražší a nejluxusnější ingredience. Od limitovaných edic čokolády, přes mrazem sušené ovoce a zeleninu až po květiny či jedlé zlato,“ usmívá se Maršálek.

Podle cukráře je především Turecko zemí, kde se objevují neotřelé koncepty kombinující klasické postupy a arabskou influenci od vizuální stránky až po chuť. „Rozhodně bych doporučoval výlet do Istanbulu, kde se nechte unést jeho sladkou kulinární scénou,“ říká.



Nezapomíná ani na pekárny a to především ty otevřené v kombinaci s bistrem. Podle Maršálka se z pekařů zase stávají lidé, kteří jsou vidět. „Velkým hitem budou focaccie a japonské (asijské) měkké bulky z bílého těsta s náplněmi či bez nich. Obrovský návrat hlásí semínkový kvasový chléb. Čím méně umělých ingrediencí a čím více přírodních, tím lépe. Sledujte například Chleba se solí v Českých Budějovicích,“ prorokuje cukrář.

Obrovský prostor také dostanou raw a veganské koncepty, na trhu jsou dnes tisíce skvělých a dostupných produktů a ingrediencí. „U nás máme nějaké pokusy o veganské cukrárny, ale jsou nedomyšlené do detailů a tím pro koncového zákazníka nepochopitelné. Čekáme na první hvězdu,“ říká cukrář.



Šílené kombinace a lokální produkty

„Lokální, lokální a ještě jednou lokální. Globalizace má svůj vrchol za sebou a makro market ustupuje na úkor mikro marketu. Konečně. Poznejte svého zemědělce, mlynáře, mlékaře a sadaře. Na začátku bylo jídlo a experimenty se světovou populací, které byly řízené nadnárodními korporáty, jsou téměř u konce. Naštěstí,“ chválí si Maršálek.



A co ještě bude letos hitem? Šílené kombinace. Může to být třeba káva ve zmrzlinovém kornoutu, makronkové donuty, donut jako italské canolli, townie (brownies v tartletce), chouger (větrník a lá burger), cragel (croissant vypadající jako bagel) a jiné. „Je jasné, že zákazník chce zábavu a tyto produkty jsou zejména důležité pro instagramery a influencery. Jejich éra se řítí do finále, ale médium jako takové teprve očekává svůj vrchol,“ prorokuje na závěr cukrář.