Grilujte jako šéfkuchař. Proč je dobré mít nůž ostrý jak břitvu a který gril se vám bude hodit víc?

Dobře nabroušený nůž

Správná grilovací party začíná vlastně hned u nože. Nemusíte mít kuchyň plnou nožů z damaškové oceli, důležité je, aby byly dostatečně ostré. Daleko méně se pak s nimi nadřete. Bez dobře nabroušeného nože je to v kuchyni spíš jen pižlání. Věděli jste, že je rozdíl mezi broušením a ostřením nožů?

„Broušení zarovnává mikroskopické trhlinky v čepeli, ale neodstraňuje. Provádět ho můžete i po každém použití, ideálně za pomoci brusky , ocílky nebo na brusném kameni, což už ale vyžaduje praxi. Ostření je pro nůž daleko intenzivnější zásah a vytváří nový okraj. Proto ho provádějte jednou maximálně dvakrát do roka,“ vysvětluje šéfkuchař Filip Juppa.

A dodává: „A ještě jeden můj tip. Místo nožů naházených ledabyle v šuplíku si pořiďte blok, kde se budete skladovat bezpečně a ostří jim déle vydrží.“

Pečlivá příprava

Co zasejete při přípravě, to sklidíte při grilování a u stolu. I když jste odpůrci plánování při grilování má svůj smysl. Omáčky a dipy doporučuji udělat s předstihem, aby se v nich rozvoněly použité bylinky a koření a vy jste měli případně trochu času je lehce dochutit. Znát je to třeba u česneku kdy má každá palice jinou sílu.

„Vepřové a kuřecí maso doporučuji namarinovat ideálně přes noc v nerezové nebo skleněné nádobě. Maso několikrát otočte, ať máte jistotu, že se marinuje rovnoměrně. Hovězí pak vytáhněte z lednice v takovém předstihu, aby se pozvolna zahřálo a při grilování nedostalo teplotní šok. Konkrétní čas ovlivní druh a velikost masa. Během čekání se pusťte do očištění zeleniny, přípravu salátů a krájení pečiva. Čím lépe si vše promyslíte a naplánujete v předstihu, tím úspěšnější bude gril master,“ radí šéfkuchař, který se grilování věnuje nejraději.

Čistota grilu

Čistota je nejen půl zdraví, ale také vašeho úspěchu při grilování. Pokud máte rošt i celý gril špinavý, napálená poznamená to bohužel kvalitu jídla. Proto když se chystáte grilovat, nažhavte rošt na grilovací teplotu a pak ho důkladně očistěte suchým, drátěným kartáčem.

„Horko uvolní připálené zbytky jídla a zároveň vysterilizuje rošt. Rozhodně není zapotřebí ho průběžně drhnout saponáty nebo pískem. Pokud gril čistíte průběžně nemusíte při jeho očistě podnikat žádné speciální kroky. Za sebe vám můžu doporučit očistit gril nejen před jeho použitím, ale také po grilování,“ říká Juppa.

Správná teplota

U grilování rozhodně neoplatí známé pohádkové: přiměřeně, přiměřeně. Pokud bude mít gril příliš nízkou teplotu maso budete dusit, pokud příliš vysokou maso spálíte. „Regulace teploty je těžkou disciplínou především u grilů na dřevěné uhlí. Oheň z dřevěného uhlí ztrácí každou hodinu až 35°C ze své původní teploty. Nejste-li protřelí grilmasterové je ideální, pokud je váš gril vybavený teploměrem aspoň pro hrubý odhad jeho teploty. Při nepřímém grilování se používají teploty kolem 160–180 °C, při přímém 200–230°C,“ radí šéfkuchař.

Výběr grilu

Každý tip grilu má své specifické vlastnosti, které doporučuji promyslet ještě před jeho pořízením. V dnešní době se můžete při výběru pohybovat opravdu v širokém spektru od elektrických grilů, přes plynové až po tradiční grily na dřevěné uhlí. Každý z nich přináší určité výhody a nevýhody.

Volbou pro byt nebo balkon je rozhodně elektrický gril. Bývá malý, kompaktní a můžete s ním kouzlit i v interiéru, takže si grilovačku s přáteli uspořádáte i v polovině prosince. Mezi praktické volby patří plynový gril.

„Zapálíte plamen a je hotovo, žár ovládáte otočením knoflíku jako při vaření u sporáku. Stejně jako grily na dřevěné uhlí má i většina plynových grilů teplejší a chladnější místa, s kterými je třeba pracovat. Některé propracovanější plynové grily pak mají dokonce i speciální udící komory. I když plynový gril svádí k okamžitému použití, dejte mu čas až 15 minut na dostatečné předehřátí,“ myslí si Juppa.

Grily na dřevěné uhlí mají výhodu i nevýhodu v jednom. Rozpalování zabere dost času, nehnete se od nich ani během přípravy masa, ale tu chuť vám nic nenahradí. Ani plyn, ani elektřina. Jakmile zvládnete grilování na dřevěném uhlí, můžete vlastně grilovat takřka na čemkoliv.