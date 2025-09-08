Jak rozlišit holubinky od jiných hub? Uvařte si holubinkové škvarky

Od června do října v lesích všech typů rostou hojně většinou ve skupinách lupenaté, pestrobarevné houby, které by se mohly nazvat květy lesa. Holubinky jsou pro houbaře zajímavé tím, že mezi nimi není žádný jedovatý druh. Ve starší literatuře bývá uváděna jako mírně jedovatá holubinka vrhavka – Russula emetica.
Škvarky z holubinek

Holubinka nazelenalá
Holubinka namodralá
Holubinka mandlová
Holubinka kolčaví
Houba je jen silně palčivá, stačí ochutnat kousek dužniny. Těžko si představit, že někdo pozřel houbu celou. Holubinky jsou pouze jedlé (například oříšková, příjemná chuť) a nejedlé (nahořklé, trpké). Jak ale rozlišit holubinky od jiných druhů hub?

Pro amatéry celou záležitost zjednodušíme, dužnina holubinek je stavěná z kulovitých buněk, při vyštípnutí dužniny dostaneme pravidelný neroztřepený úlomek, jak tomu bývá u většiny druhů hub. Nejvíce nejedlých, palčivých holubinek má většinou fialový nebo červený klobouk. K nejchutnějším holubinkám patří holubinka mandlová, nazelenalá, namodralá, bukovka, kolčaví, zlatá.

Pro kuchyňské využití sbíráme mladé a dospělé zdravé plodnice. Vhodné do smaženice, opečené na sádle přírodně, houbové škvarky, různé směsi, mladé plodnice lze nakládat do láku, holubinky jdou i udit. Jako většina lupenatých hub se nesuší nebo jen sporadicky.

Houbové škvarky

  • 500 g holubinek (mandlová, namodralá, kolčaví apod.)
  • sádlo
  • kmín
  • sůl

Klobouky holubinek nakrájíme na větší kousky, nožičky na kolečka. V pánvi rozpustíme sádlo, přidáme holubinky, osolíme, okmínujeme. Přiklopíme pokličkou, dusíme, až houby pustí vodu. Pokličku sundáme, mícháme, pokud se neodpaří voda, a kousky hub za stálého míchání opečeme do zlatova. Podáváme teplé s chlebem nebo pečivem.

