Houba je jen silně palčivá, stačí ochutnat kousek dužniny. Těžko si představit, že někdo pozřel houbu celou. Holubinky jsou pouze jedlé (například oříšková, příjemná chuť) a nejedlé (nahořklé, trpké). Jak ale rozlišit holubinky od jiných druhů hub?
Pro amatéry celou záležitost zjednodušíme, dužnina holubinek je stavěná z kulovitých buněk, při vyštípnutí dužniny dostaneme pravidelný neroztřepený úlomek, jak tomu bývá u většiny druhů hub. Nejvíce nejedlých, palčivých holubinek má většinou fialový nebo červený klobouk. K nejchutnějším holubinkám patří holubinka mandlová, nazelenalá, namodralá, bukovka, kolčaví, zlatá.
Pro kuchyňské využití sbíráme mladé a dospělé zdravé plodnice. Vhodné do smaženice, opečené na sádle přírodně, houbové škvarky, různé směsi, mladé plodnice lze nakládat do láku, holubinky jdou i udit. Jako většina lupenatých hub se nesuší nebo jen sporadicky.
Houbové škvarky
Klobouky holubinek nakrájíme na větší kousky, nožičky na kolečka. V pánvi rozpustíme sádlo, přidáme holubinky, osolíme, okmínujeme. Přiklopíme pokličkou, dusíme, až houby pustí vodu. Pokličku sundáme, mícháme, pokud se neodpaří voda, a kousky hub za stálého míchání opečeme do zlatova. Podáváme teplé s chlebem nebo pečivem.