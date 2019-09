Houba, krystaly a šípek. Jak přežít ve zdraví konec prázdnin a návrat do školních lavic a kanceláří

Mnozí ani nestačí vybalit batoh po návratu z prázdnin a už je přepadnou první virózy a nachlazení. Na vině je návrat do měst, větší koncentrace lidí, dětské kolektivy v uzavřených třídách a třeba i stres z toho, co všechno bude nutné dohnat po letním lenošení.

Jak nedat virózám šanci? Nejlepší je prevence. Postarejte se, aby se váš organismus nedostal do oslabení, kvůli němuž náporu okolo létajících virů neodolá. Zázraky sice nečekejte, ani každodenní dávky vitaminů neznamenají, že se chřipce či jiné chorobě vyhnete. Přece jen jde většinou o virová onemocnění, která se přenášejí vzduchem. Důležitost preventivních opatření spočívá v podpoře pohody a síly organismu, který poprázdninový nápor, stres i změnu počasí lépe zvládne.



Šance pro otužilce

Zkuste letos dát šanci otužování. Pro mnohé je to představa děsivá, ale jde o skvělou cestu k posílení imunity. Důležité je začít postupně – pokud znenadání nakráčíte do sprchy a pustíte na sebe ledovou vodu, spíš si tím ublížíte. Začněte si nejprve dopřávat vlažnou ranní sprchu, kterou budete každý den trochu ochlazovat, nikdy si nenamáčejte hlavu, důkladně se osušte a hlavně – vytrvejte! S otužováním souvisí i teplota v bytě. Se zhoršujícím se počasím máme tendenci přitápět. Teplota v bytě by se měla i přes zimu pohybovat okolo dvaceti stupňů – pokud jste zvyklí na vyšší teploty, choulostivíte.

Pro zdraví během podzimu je samozřejmě také potřeba upravit jídelníček. Zdá se, jako by příchod podzimu byl plný předsevzetí, asi jako začátek nového roku, že? Vlastně proč ne. Vaši imunitu podpoří také pravidelné pití fermentovaných nápojů (kefíru) – a rozhodně nemusíte kupovat předražené mléčné výrobky v miniaturních lahvičkách. Kefír si pomocí běžně dostupné kefírové kultury či tibetské houby, kterou si lidé mezi sebou zdarma předávají, můžete z mléka vyrobit i doma. Stejně tak se lze pustit i do výroby jogurtů.

Pro případ pocitu, že na vás opravdu „něco leze“, mějte doma vždy po ruce přírodní pomocníky při nachlazení – zázvorový oddenek, med, bylinné směsi. Pokud cítíte nepohodlí v oblasti močových cest, nasaďte brusinkovou kúru. A nezapomeňte – zrovna je čas dozrávání šípků, nedocenitelného zdroje vitaminu C.

Pohodu organismu podpoříte i pravidelným režimem, především dostatečným spánkem. V čase ubývání světla a tepla míváme často sklony k podzimní melancholii, nezapomínejte proto také na dostatečnou psychohygienu, která bývá podceňována.

Čas na sport a knihu

Určete si čas, který věnujete odpočinku s knihou či filmem, nebo se začněte věnovat nové sportovní aktivitě, která vás bude hlavně bavit a naplňovat. Nezapomeňte také, že prokrastinace pravým odpočinkem není, i když se tak tváří; od povinností sice na chvilku utečete, v mysli na vás však číhají stále – a to umí být teprve vyčerpávající.