Rizoto s houbami
Na oleji osmahněte cibuli, přidejte asi 400 g nakrájených hub, osolte a dvacet minut poduste. Mezitím si připravte vývar, který nechte vřít. V kastrolu osmahněte na másle cibuli dosklovata, můžete přidat i česnek. Opláchnutou rýži na rizoto (asi 300 g) ze všech stran osmahněte, poté zalijte 100 ml bílého vína a nechte odpařit. Postupně dolijte vývarem. Vždy, když se odpaří, přilijte další. Asi po dvaceti minutách by měla být rýže hotová. Vmíchejte do ní podušené houby, můžete přidat i trochu másla. Rizoto posypejte nastrouhaným parmazánem.
|
Houby v košíku i na talíři. Uvařte kompletní menu od předkrmu po dezert
Houbové karbanátky
Nakrájenou cibulku zpěníme na másle a přidáme houby, necháme asi dvacet minut dusit. Mezitím nakrájíme dvě housky, které pokapeme mlékem. Přidáme podušené houby, vejce, nasekanou petrželku, drcený česnek, sůl, pepř a majoránku. Podle potřeby zahustíme strouhankou. Z hmoty tvarujeme placičky, které obalíme ve strouhance a dozlatova opečeme.
Nudle s lesními hříbky
5 věcí, které můžete udělat s...
Inspirujte se recepty v seriálu serveru Lidovky.cz
Houby (asi 250 g hříbků) očistěte a nakrájejte na tenké plátky. Na pánvi rozehřejte máslo a nakrájené houby na něm 6 až 8 minut opékejte za stálého míchání. Potom přidejte jemně nasekaný stroužek česneku a jemně nasekanou hladkou petrželku (ne kudrnku!).
Po dvou minutách zalijte vše 125 mililitry bílého vína. Za stálého míchání nechte povařit asi dvě minuty, potom ztlumte oheň a přidejte rajčatový protlak (125 ml) a smetanu (125 ml). Osolte a opepřete. Uvařte asi 350 g nudlí tak, aby byly „al dente“, nechte okapat, potom je nasypte do pánve k houbám a řádně promíchejte. Odstavte pánev z ohně. Přidejte čerstvě nastrouhaný parmezán. Ještě jednou promíchejte. Potom podávejte v hlubokých talířích.
|
Rostou? Rostou! Nejvyšší čas na houby. Co z nich pak připravit?
Houbový bramborák
Nakrájené houby (asi 250 g) poduste nechte vychladnout. Oloupejte asi půl kila syrových brambor, které pak nahrubo nastrouhejte do mísy, osolte a smíchejte s houbami. Přidejte jedno vejce, sůl, pepř a majoránku. Ze vzniklé směsi pak tvoříme na pánvi placky, které osmažíme dokřupava.
Houbová klasika
Receptů je mnoho, milovníky hub však neurazí klasická smaženice s čerstvým chlebem. Jak na ni? Houby (asi 400 g) očistíme a nakrájíme na plátky. Na oleji nebo másle zesklovatíme cibulku, přidáme houby, kmín a dusíme doměkka. Rozšleháme asi čtyři vajíčka se solí a před koncem dušení je vmícháme hub. Mícháme dokud nezhoustnou.
Houby můžete také obalit v klasickém trojobale a osmažit. Řízky z hříbků jsou vynikající.